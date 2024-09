Igazi vásári forgatagba cseppenhettek szerdán délelőtt a nyíregyházi Kossuth téren a járókelők, a településnevekkel felcímkézett faházakban a helyi termékek legjava sorakozott fel, szívesen megálltak a standoknál az emberek, a csepergő eső sem szegte kedvüket. Zamatos gyümölcsöket, ízes lekvárokat, befőtteket, sajtokat kóstolhattak meg. Fából, és textilből készült egyedi termékeket vásárolhattak az idei Közfoglalkoztatási kiállítás és vásáron, melyet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal hetedik alkalommal rendezett meg, azzal a céllal, hogy megmutassa a vármegyei közfoglalkoztatási programok sokarcúságát.

Vidéki ízek sorakoztak az asztalokon

Fotó: KM

A rendezvény megnyitóján Román István vármegyei főispán hangsúlyozta, a kiállítás és vásár minden évben képet nyújt arról, hogy a közfoglalkoztatás keretein belül magas színvonalú, piacképes termékeket állítanak elő a településeken, s bár ez a foglalkoztatási forma átmeneti segítség a benne dolgozóknak, az elmúlt évek során bebizonyosodott, hogy lehet értékes, értelmes munkát végezni benne. A főispán hozzátette, a számok is azt mutatják, hogy a közfoglalkoztatás átmenetet képez az elsődleges munkaerőpiac felé, az itt megszerzett munkatapasztalatokkal sikeresebb lehet az elhelyezkedés. Márpedig, aki kilép a versenyszférába, támogatást is kaphat a munkabére mellé.

Díjakkal térhettek haza

Az idei kiállításra és vásárra több mint 40 település jelentkezett, s mint ahogyan az szokás a helyben készült termékeikkel meg is mérkőztek. Persze a szó nemes értelmében. Az idén a bronz termékdíjat a fehérgyarmatiak zsebelték be textilből készült kézművestermékeikkel. A plüssfiguráknak, konyhai kötényeknek már saját boltjuk is van a városban, mondta el dr. Péter Csaba polgármester.

Szépen csillogott az ezüst termékdíj Mizser Zsolt kezében is, az újraválasztott tiszadadai polgármester örömmel számolt be arról, hogy a Dada tészta immár márka, egyre több boltban, üzletláncban is megvehetik a háziasszonyok a friss tojásból készült, ízlésesen csomagolt tésztákat. Az üzem 2014-ben indult el, azóta folyamatos fejlesztéseken esett át, naponta 4 mázsa tésztát készítenek, s ehhez komoly gépi beruházásokra is szükség volt.Tiszadadán 97 közmunkás dolgozik, ebből 11-en az üzemben, 2 állandó munkatárs irányítja őket. Bevált ez a foglalkoztatási láb náluk, s a bevételből tartósan fenn is tudják tartani az üzemet. Termékeikkel készülnek az országos közfoglalkoztatási kiállításra szeptember végén.