A VI. Nyíregyházi Extreme Trail Weekend terepakadály-futó és terepfutó versenyen több mint 700 induló vett részt. Sport és szórakozás a javából! Szombaton két új akadállyal ismerkedhettek meg a sportolók. A népszerű televíziós akadálypályás műsorban látható nindzsalépést és egy több mint 3 méter magas felfutófalat építettek a szervezők: ezúttal az óriáscsúszda volt a legnépszerűbb feladat.

Sport a javából: egyensúlyérzékre is szükség volt

Fotó: Jakab Attila archívuma

Sport a javából: egyedülálló helyszín

A vasárnapi terepfutáson a szervezők egy csodálatos útvonalon vezették körbe a Sóstói-erdőben a futókat: 5 és 10 kilométeren versenyezhettek az indulók. Az Extreme Dog Race kutyás futóversenyen majdnem húsz fürge négylábú húzta be a gazdáját a célba. A hangulatos eseményt a remek, napos időben megtisztelte jelenlétével dr. Szabó Tünde országgyűlési képviselő is.

– Nyíregyháza sportszerető város, számomra pedig kiemelten fontos, hogy a helyi sportlehetőségek minden korosztály számára izgalmas és innovatív élményeket jelentsenek. Az Extreme ­Trail olyan sporteseményként mutatta meg magát nálunk, ahol külön gyermek- és felnőtt-távokat is teljesíthetnek a résztvevők, így minden korcsoportot meg tud szólítani, mozgásra tud hívni. – Adott egy kiváló helyszín, professzionális szervezéssel, programokkal, menetrenddel, díjazással, miközben minden szükséges infrastruktúra rendelkezésre áll a résztvevőknek. Az Extreme Trail egyedi sportélményt nyújt.

– A nyíregyháziak nagyon szeretik ezt a hatodszor megrendezett versenyt. Az idén ismét számos új arcát ismerhettük meg a rendezésnek. Nem véletlen, hogy folyamatosan vonzza az új résztvevőket, hiszen még kutyás futamot is szerveztek, ami azért is újszerű és igény szerinti ötlet, mert egyre több embert látni Nyíregyházán, akik a futókörön a kutyájukkal szedik a lábaikat – mondta dr. Szabó Tünde, aki ott volt a Városi Stadionban is: – Fantasztikus, telt házas győzelmi hangulat, nagy boldogság volt az új nyíregyházi stadionban, hiszen a Szpari 25 év után győzte le hajdúsági riválisát 3–2–re. Büszkék vagyunk a csapatra!