A rendezvény résztvevői megismerhették a Nyíregyházi Diák-polgármesteri Iroda működését is, méghozzá Takács Zsófia diákpolgármester prezentálásában. Az iroda célja, hogy a városvezetéssel együttműködésben pezsgő diákéletet hozzanak létre Nyíregyházán. – A helyi ifjúság problémáit és felvetéseit is eljuttatjuk az önkormányzathoz, melyekre közösen keressük a megoldást. Ennek legkiemelkedőbb fóruma a Diákparlament, ahol a város diáksága több szekcióban tevékenykedve dolgozik az aktuális programokon, problémákon és a megoldandó feladatokon. Több projektet is megvalósítottunk a közelmúltban. Jó kapcsolatot ápolunk Nyíregyháza testvérvárosainak diáktanácsaival, amit a számos közös program is jól szemléltet. Ugyanakkor nem csupán határokon átívelő projekteken dolgozunk: a közelmúltban a Családok Átmeneti Otthonában szerveztünk programokat a hátrányos helyzetű gyerekeknek. Szerettük volna feldobni a napjukat, és kicsit kiszakítani őket a szürke hétköznapokból.