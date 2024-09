A szilva, alma, körte hazájában, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében igazi hagyományokat ápolnak a települések. A nagymamák receptjei minden vidéki portán féltve őrzött kincsek, melyeket generációkon keresztül adtak át egymásnak. Ezt a gazdag ízvilágot, Szatmár „fekete aranyát” mutatja meg első alkalommal a Minden, ami Szatmár-Bereg Egyesület a tatai SVÉT rendezvényen. „Idén kaptuk meg a vármegyében egyedüliként a Stílusos Vidéki Éttermiség Egyesület Sakura-díját. Öröm számunkra, hogy nemcsak egy elismerést vehettünk át, hanem egy hosszú távú komoly együttműködés indult el. A két egyesület gasztronómiai értékeinket közösen népszerűsíti a helyi termelők termékein keresztül- árulta el Pótor Melinda, a Minden, ami Szatmár-Bereg Egyesület elnöke, aki azt is elmondta, hogy közel 50-60 alkotót fognak össze a vármegyéből és mátészalkai üzletükben láttatják egyszerre a prémium minőségű finomságokat, alkotásokat és népszerűsítik országosan. -Panyola, Szatmárcseke, Ököritófülpös kézműves termékeit, csak néhány ismert települést említve, akik a termelőink között szerepelnek és akik pont azokat a hagyományokat képviselik, mint egykor a nagyszüleink. Kóstoltatunk, értékesítünk helyi finomságokat, hogy sokan felfigyeljenek tájegységünkre, s közben szeretnénk népszerűsíteni az egészséges táplálkozást. A DEVI megálmodói két barátnő, akik a nagyszülőktől, szülőktől ellesett befőzés, tartósítás fortélyait gondolták újra és ezt az értéket, ízeket zárják üvegbe. Céljuk, hogy minél többen ismerjék meg az Ököritófülpös-Szatmárcseke hagyományaira épülő receptúrákat.

»Mindig volt veteményesünk, kertünk. Az itt megtermelt zöldségeket, gyümölcsöket tettük el télire. Szeretünk jókat enni, mindig igyekeztünk vigyázni az ételek összetételére, minőségére. Számunkra a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik. Ezt az elvet követve a közel 100 éves, fatüzelésű rézüstben zamatos szilvalekvárt főzünk 24 órán keresztül folyamatos keverés mellett nemcsak otthon, hanem a tatai rendezvényen is. Igazi csapatépítő tevékenység Szatmárban a lekvárfőzés. Ezt az élményt szeretnénk megmutatni az ideérkezőknek. A fekete, sűrű, illatos, kellemesen savanykás ízű natúr szilvalekvár tartósítószer és hozzáadott cukor nélkül készül, ennek lépéseit, folyamatát mutatjuk be. Ciberézünk, öregítünk és kóstoltatunk- mondta el Kokas Evelin és Sarkady Diána Sára a DEVI termékek megálmodói. Szintén családi kezdeményezés az Azt A Pasta ízletes derelyéje. Egyedi készítésű, friss vákumcsomagolt, pasztörizált tészta. »A családi vállalkozásunk a házias ízvilágú, sok tojásos, jó minőségű friss tésztákat hozza vissza a mindennapok konyhájába. Ma már kevés idejük van a háziasszonyoknak, hogy saját maguk gyúrjanak friss tésztákat. Ezért szeretnénk segíteni, hogy gyorsan elkészíthető szatmári finomság kerüljön az asztalra. Ragaszkodunk a hagyományos ízekhez, a vidékünk ismert lekvárjából készítünk ízletes Szatmári szilvalekváros derelyét-tudtuk meg Id. Bodó Attilától. Panyola három folyó ölelésében fekszik, ahol őshonos az ártéri dzsungelgyümölcs, a „Nemtudom szilva”, amely ellenálló a kórokozókkal szemben, vegyszermentes. A helyiek által szilvás ételként emlegetett különleges panyolai gyümölcsleves a vármegyei Értéktárban is megtalálható.