Háziversenyt rendezett az elmúlt vasárnap a Géberjéni Kis-Sügér Horgász­egyesület tagjainak a kocsordi Iskola-tónál Varga Albert, a civil szervezet elnöke. Mivel a létszám korlátozott volt, a nagy érdeklődés miatt többen már nem fértek be a mostani keretbe, számukra szeptember 22-én rendeznek egy másik megmérettetést. Vasárnap ragyogó napsütés mellett kezdték meg a versenyt a résztvevők. A nagyobb méretű pontyokat a védelmük érdekében azonnal lemérték, s már mentek is vissza a tóba a pikkelyesek, így Varga Albert fő szervező hol a tó egyik részén, hol a másik szakaszán tűnt fel.

Egy bottal és egy horoggal

– Három kategóriába nevezhettek a horgászok: versenyeznek felnőtt, ifjúsági és női kategóriában. A gyermekek számára májusban a gyermeknap környékén hirdetünk rendszeresen versenyt, ahhoz kapunk támogatást a Mohosztól is. Most egy ifjúsági, négy női és huszonöt felnőtt versenyzőnk van – mondta el érdeklődésünkre Varga Albert.

– Számítottam a nagy érdeklődésre, hiszen a térségből mindenki számára könnyen megközelíthető a tó, ráadásul nagyon jó halállomány is található benne, ezért akit már nem tudtunk fogadni, bizonyíthatja tudását két hét múlva. Csak az egyik versenyre lehet nevezni, mind a két versenyen nem lehet részt venni. Minden kifogott hal beleszámít a versenybe. A legnagyobb kifogott halunk a mai versenyen egy 5,60 kilogrammos ponty volt, egy női versenyző fogta. Akasztottak egy nagyobb méretű amurt is, de fárasztáskor elszakította a zsinórt. Egyébként eddig főleg pontyokat és kárászokat fogtak a versenyzők. A résztvevők szabadon választhatták meg a módszert, használhatnak úszós és fenekezős készséget a versenyen, a kikötés csak annyi volt, hogy egy botot és egy horgot használhatnak egyszerre.

Az ifjúsági kategóriában már a verseny elején oda lehetett volna adni a serleget a géberjéni Milák Ákosnak, ugyanis nem volt egy vetélytársa sem. Természetesen ennek ellenére végighorgászta a versenyt, s több mint négy kilogramm halat fogott. – Nagyapám és édesapám is szeret horgászni, ők szerettették meg velem ezt a hobbit, de úgy is mondhatnám, hogy tőlük örököltem ezt a szenvedélyemet. Nagyon sokat horgászunk a településünk melletti Holt-Szamoson. Annyira szeretem a horgászatot, hogy igyekszem minden egyesületi versenyen részt venni – mesélte Milák Ákos érdeklődésünkre. – Az eddigi legnagyobb halam 4,25 kilogramm volt, a pontyot a Holt-Szamosban fogtam. Van egy állandó helyünk, ott mindennap etetünk. Partról és csónakból is szoktam horgászni, a csónakos horgászatot jobban szeretem, számomra az izgalmasabb. Természetesen egy felnőtt mindig van mellettem olyankor a csónakban. Próbálkoztam már a holtágon lékhorgászattal is, akkor sikerrel jártunk. A mai versenyen sikerült fognom egy kisebb pontyot, de egy olyat is, amit már azonnal lehetett mérlegelni is, valamint még kárászok is akadtak horogra.