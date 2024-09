– A résztvevők megismerhetik az újonnan induló, magas keretösszeggel rendelkező pályázati lehetőségeket, valamint hallhatnak a kis- és középvállalkozások számára kiírt, a magas támogatási intenzitással (70 százalék, illetve 100 százalék) megvalósítható, eszközbeszerzést is támogató pályázatokról. Hallhatnak továbbá aktuális hitelkonstrukciókról, de a digitális fejlesztés támogatására is igénybe vehető képzésekbe és tanácsadásba is betekinthetnek az érdeklődők hazai és nemzetközi szinten egyaránt – tájékoztatta lapunkat Hargitainé Tolnai Andrea, a PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány ügyvezető igazgató-helyettese. Hozzátette, a hibrid rendezvényt (online csatlakozás is lehetséges) szeptember 26-án 10 órakor tartják a PRIMOM Alapítvány székházában (Nyíregyháza, Luther u. 16.). További információt a 06-42-799-150-es telefonszámon vagy az [email protected] oldalon kaphatnak az érdeklődők.



A részletes program 9.30: Regisztráció 10 óra–10.20: Kis- és középvállalkozások innovációs képességének támogatása – Bartus Pál térségi vezető tanácsadó, Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. 10.20-10.40: Munkakörülmények fejlesztésének támogatása – Hagymási János, térségi vezető tanácsadó, Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. 10.40-11 óra: Digitális átállás támogatása hazai és nemzetközi szinten, képzések, tanácsadás kkv-k számára – Mészáros Éva, EEN irodavezető, PRIMOM Alapítvány 11.20-11.40: Mikrohitel minden vállalkozás számára – Hargitainé Tolnai Andrea, ügyvezetőigazgató-helyettes, PRIMOM Alapítvány 11.40-12 óra: Széchenyi Kártya hitelkonstrukciói a kkv-k számára – Bodnár László, Széchenyi Kártya ügyintéző, PRIMOM Alapítvány