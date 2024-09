Jó hír a Radar rajongóinak: a zenekar hatodik, Soha nem elég című nagylemeze szeptember 6-án jelenik meg. A banda azonban egy másik nagy meglepetést is tartogat, hiszen a hivatalos debüt előtti napon – azaz csütörtökön – közönségtalálkozóra várják a rockzene szerelmeseit 18 órától a nyíregyházi Mustárházba, ahol az új korongot is be lehet majd szerezni.

A kisvárdai Radar az idén ünnepli megalakulásának huszadik évfordulóját. Mák István és zenekara jó ideje készül a jubileumra, többek között az új album is ennek apropóján látott napvilágot.

Szeretik az új dalt

A címadó dal augusztus 16-ai premierje óta több ezren hallgatták már meg a Soha nem elég című számot. A rajongói visszajelzések kifejezettem pozitívak, többen jelezték, hogy nagyon várják az új nagylemezt. Nos, már tényleg csak néhány napig kell kitartaniuk.