Az idén is segíti a családokat az iskolakezdésben Tiszabezdéd önkormányzata. A településen az általános és középiskolás, továbbá a felsőoktatásban tanuló fiatalok szülei igényelhetnek beiskolázási támogatást. Feltétel, hogy a családban az egy főre jutó havi jövedelem ne haladja meg a 142 500 forintot, a gyermekeiket egyedül nevelő szülők esetében pedig a 171 ezer forintot – tudatta az önkormányzat a közösségi oldalán. Arra is kitértek, a kérelmek szeptember 25-éig nyújthatók be a Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatalban. További részletek a település közösségi oldalán.