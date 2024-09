Bensőséges hangulatú ünnepség keretében köszöntötték a 91 éves Simkovics Gyula tanárt, történészt, filozófust, a Váci Mihály Társaság Kulturális Egyesület lelkét, szellemi vezérét, kulcsemberét nyíregyházi otthonában.

A közösség évek óta sikeres olvasókört működtet Simonics Borbála vezetésével.

Precíz és alapos jegyzetek

Stick Gyula, az egyesület elnöke elmondta, ott úgy zajlik az élet, hogy az egyesület ­vezetője és tagjai megbeszélik, hogy a következő összejövetelen mely író, költő mely művéről, könyvéről ­beszélgetnek, sőt elemzik azt.

A kötet elolvasása tulajdonképpen az olvasókör tagjai számára házi feladat. A hosszú évek során egyszer se fordult elő, hogy Simkovics Gyula a szóban forgó könyvet, művet ne olvasta volna el, a tartalmáról és az arról alkotott véleményéről ne készített volna precíz és alapos jegyzetet, továbbá azt ne ismertette volna az olvasókör résztvevőivel.

Simkovics Gyula tanár, történész nevét imába foglalják egykori gimnáziumi és főiskolai tanítványai is. Hálát adnak a sorsnak, hogy valamikor tőle nemcsak ismeretekre, tudásra, bölcsességre tehettek szert , hanem példát vehettek humánumáról, emberségéről, életfelfogásáról is.

Simkovics Gyula az általános és a középiskolai tanulmányait Nyíregyházán végezte. A saját bevallása szerint közepes tanuló volt. Viszont a Debreceni Egyetem felvételi vizsgabizottsága minden bizonnyal ráérzett arra, hogy ennek az egyszerű, tanyasi, jó eszű, szimpatikus és értelmes fiúnak a hallgatók között van a helye, és felvették magyar–történelem szakra. Ott a tanárai annyira megkedvelték, hogy a régészeti kutatásokra is vitték magukkal, bejárta az egész országot. Hetvenkét vizsgát tett le kitűnő eredménnyel.

Diplomás tanárként 22 évesen a soproni főreál gimnáziumban kezdte meg pedagógusi pályafutását. Nagyon szeretett tanítani. Kedvelte a diákokat és azok is a tanár urat. Sopron vezetői szinte a tenyerükön hordták. A város ismert embere lett. Ókori, középkori, újkori és a modern magyar történelmet tanított. A gyerekek magatartásával sose volt problémája. A gimnázium igazgatója is látta, hogy szinte elvarázsolja a fiatalokat, azok elmentek volna vele és érte a világ végére is. Évekig tanított Sopronban.