Hogyan lehet a ma diákjait kultúra iránt érdeklődő, múzeumi gyűjteményeket látogató felnőttekké tenni? Interaktivitással, közös foglalkozásokkal, adtak választ a múzeumpedagógusok a kérdésre, s ennek jegyében szervezte meg a Szépművészeti Múzeum a Királyok, hősök, csaták – 1100 év Európában című művészettörténeti előadás-sorozatát és a történelmi pop-up képeslap készítést, ami csütörtökön a nyíregyházi Kállay Gyűjteménybe érkezett.

Pop-up képeslapok készültek a Kállay Gyűjteményben Fotó: Sipeki Péter

– Egyetlen óra alatt betelt a meghirdetett négy hely, így akik később jelentkeztek, már nem tudtak részt venni a programon – mondta Dohanics László. – Hazánk történelmének sorsfordító pillanatait megörökítő festmények alapján kell a diákoknak 3D-s képeslapokat készíteniük. Az egy-egy órás alkotási folyamat alatt minden évfolyam más és más műalkotást egy egyszerű technikával helyez térbe – magyarázta a gyűjtemény vezetője. A könyvárban a kállósemjéni Kállay Miklós Általános Iskola hetedikesei Benczúr Gyula 1875-ben készült Vajk megkeresztelése című festményét készíthették el 3D-ben.

Vágtak, ragasztottak

– Még soha nem készítettünk ilyen technikával semmit – rázták a fejüket a nebulók, de annál nagyobb lelkesedéssel vetették bele magukat a munkába, vágtak, illesztettek, ragasztottak. Közben a tudásuk is gyarapodott egy kis történelemmel, művészettörténettel, arról nem is beszélve, hogy a kreativitásukat, kézügyességüket is próbára tették.

– Vajk a megkeresztelése után lett első magyar királyunk, István. Benczúr Gyula pedig Nyíregyházán született – válaszolták a kérdésekre a hetedikesek, azt Papp Zsuzsanna múzeumpedagógus tette hozzá, hogy Nyíregyháza híres szülötte csak kétéves koráig élt a városban, de állandó tárlata van a Jósa András Múzeumban, a képek most Gyergyószetmiklóson láthatók egy vándorkiállításon.

És az sem volt véletlen, hogy előttük a semjéni ötödikesek is belevetették magukat az alkotásba.

– A név minket kötelez – mosolyodott el Rozsnyai Ágnes tanárnő, aki elárulta, ahogy megjelent az időpont, azonnal lecsaptak rá, mert a diákjaik érdeklődők, nagyon szeretik az interaktív foglalkozásokat. Két éve már jártak itt, hogy még jobban megismerjék iskolájuk névadójának és a Kállay családnak a történetét.