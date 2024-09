Nyugdíj mellett is sokan aktív életet élnek, van aki olyan felelősségteljes posztot is elfoglal, mint a polgármesteri szék. Egy település élén tevékenykedni nagy kihívás, sok munkával, lemondással és megmérettetéssel is jár. Azonban egy idő után, van akinél ez több mint három évtized, érthető módon eljön a jól megérdemelt pihenés ideje, a család, az unokák kerülnek előtérbe, és több idő lesz a hobbira is, legyen az horgászat, ulti, kertészkedés, kerékpározás vagy akár motorozás. Vármegyénkben is több polgármester döntött úgy, hogy átadja mandátumát. Több településen jellemző a generációváltás, van ahol apáról leányra száll ez a tisztség, de vannak akik nem tudnak teljesen megválni az önkormányzati feladatoktól. Apagy, Kérsemjén, Nyírmada és Sényő leköszönő településvezetőjét kérdeztük meg, mivel töltik októbertől az idejüket, és szívesen árulták el azt is, hogy milyen terveik vannak a következő évekre. Egy biztos, hogy mindenkinek fontos, hogy megmaradjon a rendszeresség az életében, és hogy tevékenyen teljenek továbbra is a mindennapok, hiszen nem lehet egyik napról a másikra a semmittevésé a főszerep.

Folyamatos fejlődés

Kiss István

Fotó: KM-archív

Apagynak 1990-től Kiss István a polgármestere, megszakítás nélkül, ciklusról ciklusra szavaztak neki bizalmat a helyiek. – Úgy gondolom, hogy több mint három évtizedes településvezetői munka után nyugodtan dönthettem úgy, hogy a következő ciklusra átadom a széket. Apagyon 1977-től mint műszakis tevékenykedtem, majd 1990-ben választottak meg először a település élére. A lányom 11 éve dolgozik itt az apagyi hivatalnál, és az idén elindult az önkormányzati választásokon. A helyiek bizalmat szavaztak neki, így ő veszi át ezt a nem mindennapi kihívásokkal teli munkakört. Készült arra, hogy méltó módon vegye kézbe a település irányítását, megvannak a megfelelő iskolái, végzettsége, és ami a legfontosabb, az elhivatottsága is. Így tehát Apagyon megtörténik a generációváltás is a polgármesteri poszton.

– Eddig folyamatos fejlődés jellemezte a községet, sikerült minden intézményünket, közműhálózatainkat, iparterületeinket olyan szintre kiépíteni, ami egy élhető település feltételeit jelenti. Bízom benne, hogy egy új, fiatalabb generációval ez a haladás tovább fog folytatódni, és ezen az úton fog előrelépni Apagy, főleg úgy, hogy több intézményben is volt nyugdíjazás, fiatalok vették át a stafétabotot, de a református és a katolikus egyháznál is ifjú lelkészek hirdetik az igét – részletezte Kiss István, és hozzátette: természetesen nem fognak tétlenkedéssel eltelni a mindennapjai, a képviselő-testületben továbbra is hozzátesz a település fejlődéséhez.

– Vannak saját ültetvényeim, mezőgazdasági területeim, amiket művelek, ezekkel fogok foglalatoskodni. Nem válok meg teljesen az önkormányzattól sem, hiszen a képviselő-testületnek a tagja maradtam, és igyekszem tovább segíteni a település előrehaladását, aktív részese lenni a horgászegyesületnek, továbbra is én vagyok az elnöke a sportegyesületnek – sorolta a leköszönő polgármester, aki megjegyezte: lesznek teendői bőven az elkövetkező időszakban önkormányzati oldalról is.