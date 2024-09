Ötven kiállító várta a látogatókat

Fotó: Sipeki Péter

Maradjanak itthon!

– Jelentős, kihasználatlan tartaléka van még vármegyénknek, elsősorban a munkaerőpiacon, az innovációban és más területeken is – erről Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Közgyűlés elnöke beszélt. Mint mondta, óriási fejlődésen ment keresztül az utóbbi 12 évben vármegyénk, amit két adattal is alátámasztott: az ipari kibocsátás 2010 és 2022 között négyszeresére nőtt, az egy főre jutó GDP pedig két és félszeresére. – Ezek az adatok engem is megleptek: a sok munka közben szinte észre sem vesszük ezt az időtávot. A 12 év alatti óriási fejlődés a jól képzett, motivált munkaerőnek, az egyetemnek, a képzőhelyeknek, a vállalkozásoknak köszönhető. Persze ez a folyamat nem áll meg és további fejlesztések várhatóak – fejezte ki reményét Seszták Oszkár, és arra biztatta a helyieket, hogy maradjanak itthon, közel a szülőkhöz, közel az élményekhez, és az egyre nagyobb lehetőségekhez. – Érdemes itthon maradni, a kormányzati támogatási programoknak köszönhetően is, mint például a CSOK, vagy egyéb, fiatal házasoknak, családoknak szóló segítség. További ipari parki fejlesztések lesznek, ehhez a TOP Plusz forrásai is az önkormányzatok rendelkezésre állnak. Vannak nyertes pályázataink, ezek a jövőben el is indulnak a települési önkormányzatok segítségével, közreműködésével. A munkaügyi paktum révén 7,5 milliárd forint áll a következő néhány évben rendelkezésünkre, hogy olyan munkaerő-fejlesztéseket, munkaerő-piaci fejlesztéseket hajtsunk végre, amelyek nem a hagyományosnak mondható támogatást jelentik a vállalkozások számára: sokkal inkább képzési programok elindításáról lesz szó. Nagy szükség van az egyre színesebb képzésekre. Ebben partner a Nyíregyházi Egyetemen is, és olyan képzési palettát tudunk nyújtani, amely vonzó lehet a fiatalok számára is – részletezte az elnök, és hozzátette: partnerségben gondolkoznak a várossal, a kormányhivatallal, az egyetemmel, minden vállalkozóval, és természetesen az álláskeresőkkel is.