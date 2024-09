Igencsak megrökönyödnek a férfiak, ha női dolgozó fogadja őket egy olyan munkakörben, amelyben addig csak az erősebb nem képviselőit tudták elképzelni. Márpedig az egyenjogúság jegyében egyre több nővel találkozunk olyan munkakörökben, mint például a buszvezetés, a járőrködés vagy éppen a honvédség.

Az ügyfelek döbbent arcai

Nagyot néznek az ügyfelek akkor is, amikor Nyíregyházán a Simai úton betévednek egy autógumikkal és felnikkel foglalkozó műhelybe, hiszen a problémájukat Balogh Yvett irodavezetőnek kell elmondaniuk, a szakmai kérdésekről az ifjú hölggyel kell beszélgetniük. Amikor meg azt látják, hogy Yvett emeli ki a súlyos felniket a csomagtartóból, már bánják, hogy üzleti tárgyalásra öltöztek, hiszen az elegáns ruhájukban nem tudnak neki segíteni. – Megszoktam már, hogy a férfiak döbbent arccal tekintenek rám, amikor én fogadom őket itt az irodában. Volt olyan ügyfél, aki többször elismételte, hogy kér egy szakembert, nem akarta elhinni, hogy az én vagyok. Kérdezgettem továbbra is, hogy miben segíthetek, de nem mondott semmit. Amikor megszólalt, kérte a tulajdonost. Amikor mondtam, hogy az is én vagyok, végképp kiakadt. – Egy alkalommal fordult elő, hogy az ügyfél hátat akart fordítani a műhelynek, de szerencsémre éppen jött egy ügyfelünk a kerekéért, s az végül meggyőzte, azért javíttatja nálunk a felnit, mert jól dolgozunk, mert megbízik bennünk – meséli érdeklődésünkre Balogh Yvett, aki öt éve dolgozik „gumisként”, bár eredetileg vendéglátóipari képesítéssel rendelkezik. Az óriási fordulatról a következőket árulja el: – A gumiipari OKJ-s képzést akkor végeztem el, amikor megismerkedtem a férjemmel, Varga Bélával. Az autóimádatunknak köszönhetően nagyon összepasszolunk, közös az érdeklődési körünk. Béla több évtizede foglalkozik autógumikkal, felnikkel, s arra gondoltam, a képesítés megszerzésével tudom segíteni és támogatni.

Balogh Yvett az irodában

Fotó: M. Magyar László

Érdeklődés a technika iránt

– Csinálok én is minden olyan feladatot, amely a gumikkal, a felnikkel kapcsolatos. Sok területen kipróbáltam már magam, legyen szó például felnicsiszolásról, homokszórásról. Természetesen vannak olyan dolgok, amikkel nem tudok megbirkózni, mert fizikálisan mégiscsak nő vagyok, de minden mást megcsinálok. Vajon hogyan alakult ki a gépjárművek iránti érdeklődés? – hangzik el egy újabb kérdés. – Nagyon megmaradt bennem az az emlék, hogy édesapám szerelte az autóját, s ott lábatlankodtam, nyüzsögtem körülötte, mert nagyon érdekelt, hogy mit csinál, mivel csinálja, hogyan csinálja. Akkoriban apának egy Volkswagen Lupója volt, és ha jól tudom, az országban elsőként ő rendelkezett ilyen járművel, még a márkaszervizben sem értettek hozzá, úgyhogy elég vicces volt.

– A technikai érdeklődésem aztán egy kicsit alábbhagyott, mert elmentem a vendéglátóipar világába. Aztán hál’ istennek jött a férjem, és így teljesen belecsöppentem újra ebbe a különleges autó- és felnibirodalomba, ugyanis a férjem nagy autómániás – immár velem együtt. Mániákus autógyűjtők vagyunk, sőt ő saját magának építi is az autókat. – Ritka Volkswageneket gyűjtünk és restaurálunk magunknak. Harminc-negyven éves autókról van szó, mindegyik alkalmas közlekedésre. A gyűjteményünkben van egy Volkswagen Vento VR6, azt csak kiállításokra visszük. Rendszeresen részt veszünk ugyanis a veterán autók találkozóján. Az említett autómárkát egyébként annyira szeretjük, hogy a mindennapi életben is ezt használjuk. Nem hiányzik a vendéglátóipar? – kérdezzük.

– Nem, nem, egyáltalán nem. A magaménak érzem a műhely világát, jól érzem magam itt. Igaz, már nem sokáig lesz ez a műhely a munkahelyem, mert októbertől Borbányán lesz az új központunk.

Kemény, nehéz fizikai munkát végez egész nap, aztán következik otthon a második műszak. Mi jelenti a pihenést, a kikapcsolódást? – tesszük fel befejezésként az utolsó kérdést.