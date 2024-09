A férfi azt mondja, nem bántotta az élettársát

Valószínűsíthető a bántalmazás

Kedden délelőtt az igazságügyi orvosszakértők válaszoltak dr. Bartha Andrea, dr. Halász Ágnes és a kirendelt védő, dr. Juhász Zoltán kérdéseire. Dr. Borsay Beáta elmondta: a kórházi zárójelentés az elhunyt sérüléseit nem részletezte: nem jelölték meg azok méretét, színét, kiterjedését, és a pontos helyüket sem. Mint fogalmazott, ha külön-külön vizsgáljuk meg a koponya, az arca, az orr, a mellkas és a karok sérüléseit, kijelenthető, hogy azok keletkezhettek akár esés következtében, de ha összességében tekintünk ezekre, az valószínűsíthető, hogy mind-mind bántalmazás következményei. A pontos rend- és időbeliség nem határozható meg, csak az biztos, hogy az orrcsont törése volt a legfrissebb, a karon keletkezett sérülések pedig védekező jellegűek is lehetnek. – Ha az asszony leesett volna az ágyról, vagy ha az alkoholizmusa miatt csetlett-botlott volna, keletkezhettek ilyen sérülései? – tette fel a kérdést dr. Bartha Andrea, a szakértő pedig azt mondta, ezekben az esetekben a nő lábán is találtak volna zúzódásokat vagy hámsérüléseket, az ugyanis nem életszerű, hogy valaki úgy esik el, hogy csak a felsőteste sérül. Dr. Juhász Zoltán kérdésére a szakértő azt felelte: egyik sérülésnél sem lehet kizárni, hogy azt esés okozta.

Zsírcseppek kerültek a tüdőbe

Dr. Turzó Csaba és dr. Rácz Kálmán igazságügyi orvosszakértők szakvéleményéből kiderül: a nő bordái bal oldalon több helyen is átszúrták a mellhártyáját, a lépkapu sérülése vérzést okozott, az alvadékos vérgyülem pedig a kismedence legmélyebb pontján gyűlt össze. A nőnek több bordája is eltört, némelyik többször is, emiatt a mellkasa instabil volt, és csak nehezen kapott levegőt. Az erek megszakadtak, a zsírszövet megsérült és zsírcseppek kerültek a tüdőbe, ami légzési elégtelenséghez vezetett, de a halál okainak felsorolásakor a tüdőgyulladást is említették. Ez utóbbi nem közvetlenül a bántalmazás következménye, de ha valaki a sérülései miatt nem tud mozogni és sokat fekszik, kialakulhat tüdőgyulladás – mondták.