A Tiszántúli Református Egyházkerület célja, hogy számos partnerrel együtt tovább erősítse a környék turisztikai szerepét. Ehhez kapcsolódóan – és a térség középkori eredetű és reformáció korának egyházi örökségének bemutatása érdekében – alakított ki egy látogatóközpontot Csarodán, melynek hivatalosan szeptember 17-én (kedden 13 órától) nyitja meg kapuját. A rendezvényre meghívást kapott Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke is.

Hatvan kilométeres körtúra

Mint ahogy arról korábban beszámoltunk, a Beregi kör kerékpárút Vásárosnaményból indul és egy hatvan kilométeres körtúra, ami érinti a Felső-Tiszavidék leglátványosabb helyszíneit: a mezítlábas Notre Dame-ként is ismert tákosi református templomot, Csarodán a mosolygó szentek templomát, illetve a márokpapi és a tarpai református templomot. A kör útba ejti a tarpai szárazmalmot, a térség kilátójaként is emlegetett Nagy-hegyet, valamit Vásárosnaményban a vadászati kiállítást, a Beregi Múzeumot, Tárkoson a beregi tájházat is.