Akárcsak a múlt esztendőben, az idén is Vásárosnaményban rendezi hagyományos Új Pálinka Ünnepét a Szatmár-Beregi Pálinka Lovagrend.

Az idén 19 esztendős egyesület október 26-án, szombaton tartja látványos lovagi ceremóniáját - tudtuk meg a rend nagymesterétől. Dr. Cservenyák László elmondta, vármegyénk földrajzi eredetvédett - szilva, alma fürtös meggy - gyümölcspárlatainak ünnepére ezúton is meghívott nagyközönség előtt ekkor hirdetik majd ki a - hamarosan részletesen meghirdetett - Vármegyei Pálinkaverseny díjazottjait, s annak rendje és módja szerint ünnepélyes külsőségek között lovaggá ütik az egyesület új tagját is. A legújabb pálinkalovag személyéről egyébként a szeptember közepére összehívott lovagrendi gyúlésen dönt a tagság, jelezte a Szatmár-Beregi Pálinka Lovagrend Egyesület elnöke.