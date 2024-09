Lezárult a pótfelvételi időszak, elindult a beiratkozás, újabb tanév indult a Nyíregyházi Egyetemen. A felvettek számadatait látva elmondható, hogy az elmúlt évtized legsikeresebb évét zárta az intézmény.

Innovatív intézmény

– Az egyetem mára innovatív, hallgatóközpontú szemléletű intézmény, amely a régió tudásközpontjaként, a nemzetközi szakmai térképen is erősödő szerepet vállal, mégpedig az idén közel ötezer hallgatóval. Erre az évre tizenhárom százalékkal emelkedett az intézménybe jelentkezők száma. A növekvő tendencia a hallgatóink elégedettségét, bizalmát, illetve a felsőoktatási térben erősödő szerepünket is igazolja – emelte ki dr. Hárskuti János, a Nyíregyházi Egyetem elnöke, majd hozzátette: – az idén 2174 elsős kezdheti meg az évet, ezzel az intézmény hallgatói létszáma közelít az ötezerhez. Fontos eredmény, hogy a vármegye mindhárom képzési helyén, így Mátészalkán és Kisvárdán is növekedett a felvettek száma. A nemzetközi színtéren pedig egyre több új angol nyelvű képzéssel vagyunk jelen, a nemzetközi hallgatói létszámunk az idén meghaladja a háromszázat, a külföldi szakmai partnereink száma pedig évről évre tovább bővül – tájékoztatott az elnök.

A Nyíregyházi Egyetem innovatív intézmény, kiemelt hangsúlyt fordít a legújabb ismeretek, módszertan és a technológiai újítások beépítésébe a képzésekbe, így a kkv-k innovativitását segítő, valamint a fenntarthatósági ismereteket átadó leendő képzések mellett e-mobilizáció specializációt, illetve a mesterséges intelligencia alkalmazásai elnevezésű szakirányú továbbképzést indít, az országban az elsők között.

A tradícióra építenek

– Az intézmény a hagyományaira is épít – emelte ki dr. Hárskuti János –, így a több mint 55 éves pilótaképzés és a pedagógusképzés fejlesztése is kiemelt prioritást élvez. Ezt látják az intézménybe jelentkezők is. Legnagyobb számban a pedagógusképzésre érkeztek első helyes jelentkezések, itt mutatkozik a legmarkánsabb növekedés is, emellett a gazdaságtudományok és a műszaki képzési terület is dobogós helyen szerepel ebben az évben. A pilótaképzések magyar és angol nyelven, többféle képzési formában (a felsőoktatási szakképzéstől a szakirányú továbbképzésig) mind több magyar és nemzetközi érdeklődőt vonzanak.