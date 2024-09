– Ha semmi nem jön közbe, még az idén érkezik a nyolcadik regényem – jelentette be Bessenyei Gábor a napokban közzétett videójában. A nyíregyházi író hozzátette: annak ellenére, hogy későn kezdték el a szerkesztést, bízik benne, hogy az olvasók még ebben az évben a kezükben tarthatják az új könyvet. A szakítás anatómiája munkacímet viselő történet Vörös Pöttyös besorolást kapott, ezzel Bessenyei Gábor Cool Section-ös és VP-s regényei kiegyenlítik egymást.

Tökéletes pár – vagy mégsem?

– Két realista regény után visszatérek a misztikum és az urban fantasy világába. A történet két főszereplője egy fiú és egy lány, akik a gimnázium utolsó évét tapossák, egyben álomjárók is, azaz képesek belépni mások álmaiba. Az a feladatuk, hogy tisztán tartsák az álomsíkot. Tudjátok, sokan hisznek abban, hogy az elhunyt hozzátartozóink képesek az álmokon keresztül üzenni nekünk. Nos, a regény világában tényleg előfordulhat, hogy ha valaki meghalt és a lelke bolyong, az álomsíkra tévedve üzenhet. A probléma ott kezdődik, hogy amikor eljön a végleges távozás ideje, vannak lelkek, amik úgy döntenek, hogy maradnak, mert mondjuk elintézetlen dolguk van. Ezeket az álomsíkon ragadt lelkeket kell eltüntetniük az álomjáróknak, mielőtt megkeserítenék az egyszerű emberek életét – magyarázta a nyíregyházi író, aki egy romantikus szállal is megfűszerezte a sztorit, ám a tőle megszokott módon nem a rózsaszín ködös szerelem felől közelítette meg a dolgot...

– A főszereplőink már négy éve együtt járnak. Tökéletes pár, mindenki őket irigyli, a kapcsolat azonban mintha elkezdene repedezni. Mikor veszik ezt észre a szereplők? Észre kell-e venniük? Mit tehetnek azért, hogy megmentsék a kapcsolatukat? Kell-e bármit is tenniük érte vagy el kell engedni? Arra próbálok választ keresni, hogy mi vezethet el egy szakításig, illetve meddig kell küzdenünk az egyébként jól működő párkapcsolatért, ha az már nem olyan, mint régen.

S hogy mikor jelenik meg a regény?

– Jó eséllyel decemberben. Megint elég későn, július végén adtam le a kéziratot, amit még átnéz a lektor, és ha pozitív a véleménye, akkor kezdhetünk bele a szerkesztésbe... Hétfőn délután rábólintott a lektor, így megkezdődhetett a munka, de szorít az idő, és még a szokásos borítótervező pályázatot is ki kell írni – sorolta az előtte álló feladatokat az író, s megjegyezte: jó lenne, ha a karácsonyi időszakban már a könyvesboltokba kerülne az új regény.

Bessenyei Gábor az új videóban hosszabban beszélt a Kopj le, jófiú!-val bezsákolt elismeréséről, ugyanis a tavaly megjelent könyv nyerte a Moly Merítés-díj ifjúsági kategóriájának közönségdíját. A történet pikantériája, hogy szavazategyenlőség állt elő, így két kötet is magáénak tudhatja a megtisztelő címet.