Vadgazdálkodás: a rendezvény vendégei a Vadászhimnusz előadásakor

Fotó: M. Magyar László

Zambó Péter előadásában kitért a hazánkban található egyes vadfajokra is.

– A gímszarvasállomány az idők során a magyar vadgazdálkodás szimbólumává vált. Fontos része a magyarságtudatunknak is, hiszen Hunor és Magor a csodaszarvast üldözve találta meg az őshazát. A kiváló magyar szakember, Nadler Herbert által megalkotott, a gímbikára kidolgozott Nadler-képlet fontos kiindulópont volt a trófeabírálatban és új távlatokat nyitott a nemzetközi vadgazdálkodás előtt. A dámtrófeák minősége a nemzetközi összehasonlításban is egyedülálló, a világranglistát évtizedek óta magyar dámtrófeák vezetik. Az őz hazánkban a mezőgazdasági környezetben kiváló életfeltételeket talál, a martonvásári bak tizenhét évig vezette a világranglistát. A vaddisznóállomány minősége is kiemelkedő, az erdőterületek növekedése, a mezőgazdasági területekhez való kiváló alkalmazkodás eredményeként az ország teljes területét meghódította. Ugyanakkor az afrikai sertéspestis megjelenése miatt és a betegség terjedésének megelőzése érdekében a vaddisznóállományt nagymértékben csökkenteni kellett. A muflonállomány szintén kitűnő trófeákkal örvendezteti meg a vadászt, miközben ennél a fajnál különös figyelemmel kell lennünk az élőhely degradációjának megakadályozására. Az apróvadak közül a fácánnak, a mezei nyúlnak és a vízi vadfajoknak van a legnagyobb jelentőségük. A fogoly megvédése a vadgazdálkodás és a természetvédelem közös kötelessége. Magyarország összes erdőterülete meghaladja a 2 millió hektárt, és elkötelezettek vagyunk ennek a további gyarapítása mellett. A magyar erdőkre a nemzeti zöld vagyon részeként tekintünk, aminek egyik fontos funkciója az élőhelyek változatosságának fenntartása. Ennek a stratégiai vagyonnak több mint a felét, 51 százalékát állami erdészeti részvénytársaságok kezelik. Az állami erdővagyon-kezelés elsődleges célja a közérdek szolgálata, az erdők gyarapítása, az ökoszisztéma szolgáltatásának bővítése és a természetvédelmi szempontok érvényesítése – mondta többek között Zambó Péter.