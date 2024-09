Szeretném megosztani másokkal is a napokban velem történt pozitív dolgot. Az eset bebizonyította számomra, hogy vannak jó emberek! Nyíregyházán, az Örökösföldről sétáltam hazafelé, amikor a 4-es főútnál mentem át kisfiammal a zebrán, ahol beakadt a gyermekkocsi kereke a padkába, és sajnos ki is tört. Átérve a járdára tudatosult bennem, hogy itt bizony elég nagy a baj. A két hátsó nagykerekére döntve elkezdtem nehézkesen tolni, mert csak így tudtam guruló állapotba tenni a kocsit. Nos, lassan elértünk a Tesco parkolójához, ahol is megtörtént velünk a kis csoda. Megszólított egy fiatal hölgy, aki – mint később kiderült – egy négygyermekes anyuka, aki a piros lámpánál járt, amikor látta, mi történt velünk. Felajánlotta, hogy szívesen hazavisz bennünket. Mit ne mondjak, nagyon jólesett a kedvessége, és meg is hatódtam. Vannak még jó emberek és angyalok. Kedves anyuka! Ma nekünk te voltál a csoda, ezúton is szeretném még egyszer hálásan meg köszönni neked a nagy segítséged!

Dombrádi Brigitta