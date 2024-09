Minden korosztálynak készülnek változatos programokkal a baktalórántházai városnapon szeptember 28-án, szombaton a Nyírkércsi úti Szabadidő Központban. A rendezvény fél 10-kor a Burattinó Bábszínház előadásával kezdődik, ám a gyerekeknek egész napos programokkal is készülnek. Lesznek kézműves foglalkozások, népi játékok, lovaglás, airsoft, íjászat, és még számos kísérőprogram. A hivatalos megnyitó 10:30-kor lesz, köszöntőt mond Nagy Lajos polgármester és Kovács Sándor, a térség országgyűlési képviselője – tette közzé közösség oldalán a város önkormányzata. A résztvevőket rendőrségi kutyás bemutató és a honvédség programjai is várják, 13 órától pedig a hagyományoké lesz a főszerep: csikósbemutatót, kocsihúzóversenyt és a Győri ördöglovasokat is láthatja a városnap közönsége. A zene kedvelői is megtalálhatják a nekik tetsző előadót, hiszen a városközpont színpadán számos koncert várja az érdeklődőket. Fellép többek között a Capuccino Együttes, Singh Viki és a Romantic is.