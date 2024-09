Az új iskolai tanévet köszöntő szentmisét tartottak Baktalórántházán, a római katolikus templomban. A szép számban összegyűlt gyereksereg versekkel köszöntötte az iskola kezdetét. A nyári szünidei élményeket is megosztva Lázár István plébános atya gitárkíséretével, közös énekléssel hangolódtak az új tanévre. A Szentlélek-hívó énekekkel figyelmüket Jézusra irányították. Jézussal mindig megbeszélhetik, mit várnak az iskolai tanévtől, milyen kegyelmeket kérnek, milyen célokat szeretnének elérni, és tudják, hogy mindig kitartással, szorgalommal kell végezniük iskolai feladataikat. Lázár István külön-külön megáldotta a gyermekeket, kérte rájuk – és a tanáraikra is – a Szentlélek áldását, kiáradását, hogy növekedjenek ne csak testben, hanem értelmükben és lelkiekben is. Kérte, hogy a megerősítő Szentlélekkel és Isten áldásával minden helyzetben legyen erejük elvégezni a sokféle feladatot a tanév alatt, hogy mindannyian sikerrel tudják azt befejezni, és továbbhaladni a tanulás éveiben.

Némethné Csubák Éva egyházközségi sajtómunkatárs