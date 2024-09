A Tarnov és Gorlice melletti, erődszerű orosz állások áttörése 1915 május elején rendkívül nagy stratégiai sikert jelentett a központi hatalmaknak. A gorlicei siker után honvédeink üldözőbe vették az oroszokat. Az ellenség 160 kilométer széles fronton visszavonulóban volt. Az oroszoknak a folyók mellett – melyek a Kárpátoktól a Visztula felé folynak – egymás mögött védelmi vonalaik voltak. 1915 május közepétől a San folyó mentén Niskó és Rudnik településeknél komoly harcok folytak.

„A gránátok egymás után süvítenek, sűrű egymásutánban robban fejünk felett a srapnel” – írja visszaemlékezésében egy hadapród. A véres harcokban sok kelet-magyarországi ezred is harcolt. Őseinkre, a magyar katona vitézségére is emlékezve gondoltuk úgy a térségünk polgármestereivel, hogy felkeresünk egy-két helyszínt, ahol a magyar bakák halált megvető bátorsággal harcoltak. Segítségünkre volt Bartosz Naklicki, a niskói polgármesteri hivatal dolgozója, aki egy rudniki hagyományöző civil szervezet egyik vezetője, és régi ismerősöm, Amanda Siudi, a niskói polgármesteri hivatal kabinetvezetője. Mindketten meghatódva figyelték, ahogy zarándokcsoportunk a przędzeli és rudniki temetőkben Széles András tunyogmatolcsi származású citeraművész első világháborús katonadalait hallgatva és természetesen énekelve is tisztelegtünk a magyar katona vitézsége előtt. Utunk egy Osztrák-Magyar Monarchia idején épült vasúti őrház megtekintésével folytatódott a Nagy Háborúban is stratégiai jelentőséggel bíró Viszloka folyó melletti Tryńczában.