Mi az: 43 méter magas, a legnagyobb külső átmérője 16,8 méter, világoszöld és 140 ezer embernek okozna komoly kellemetlenséget, ha nem működne megfelelően? A kereken hatvan évvel ezelőtt épült nyíregyházi víztorony, ami az 1986-os belső és a 2002-es külső helyreállítás után az év végéig teljesen megújul. A sajtó is jelen volt a nagyszabású projekt hétfői indulásánál, a Nyírségvíz Zrt. és a kivitelező KEVIÉP Kft. szerződéskötésénél, ahol ismertették a 338 millió forintos beruházás részleteit.

Könnyű Zsolt, a Nyírségvíz Zrt. megbízott vezérigazgatója ismertette a víztorony rekonstrukciójának részleteit

Fotó: Trifonov Éva



– Szabolcs-Szatmár-Bereg legnagyobb víztornyának elsősorban kiegyenlítő szerepe van a víziközmű-rendszeren, Nyíregyházán és 14 környező településen mintegy 140 ezer embert lát el egészséges ivóvízzel. A magastároló a folyamatos karbantartás eredményeként tökéletesen működik, ám ahhoz, hogy a jövőben is biztonságosan működjön, időszerűvé vált a külső-belső rekonstrukciója – ismertette Könnyű Zsolt. A társaság megbízott vezérigazgatója kifejtette: a víztorony a város tulajdonában van, a Nyírségvíz az üzemeltető, a 114 millió forintos éves értékcsökkenésből pedig nem telik egy ekkora beruházásra. A cég tartalékolt ugyan, de mindig volt fontosabb feladat, 2023 decemberében azonban a Nyírségvíz Zrt. egyrészt 2,5 milliárd forintos ázsiós tőkeemelést kapott a városi önkormányzatától, ami stabilizálta a működését, és még ugyanebben a hónapban megjelent két energiaügyi miniszteri rendelet. Az egyikben országosan egységesítették a nem lakossági felhasználók díját, ez éves szinten 5,5 milliárd forintos többlet díjbevételt jelent a társaságnak. A másik rendeletben pedig arra kötelezték a víziközmű-szolgáltatókat, hogy 2024-ben ötmilliárd forintos pótlás-felújítás-fenntartási feladatokat kell teljesíteniük.

Víztorony: lesz egy kis „fennforgás”

– Ez utóbbi nagyon kedves számunkra, hiszen régóta terveztük már mi is, és végre a források rendelkezésre állnak, illetve a fenntartási és fejlesztési alapból még támogatást is kapunk, rögtön elkezdtünk számolni. Előrehoztuk azokat a feladatainkat, melyek nemcsak nekünk, hanem a lakosoknak, a vállalkozásoknak és az intézményeknek is fontosak, így a víztorony rekonstrukcióját is. Szeretnénk, ha ebből semmit nem vennének észre a lakosok. Nem lesz gond sem a víznyomással, sem a vízminőséggel. Persze, lesz egy kis „fennforgás” a Kígyó utca és Szarvas utca sarkán, hiszen állványozni fognak, a munkálatok valószínűleg zajjal járnak majd, amiért előre is elnézést kérünk – hangsúlyozta a vezérigazgató.