Ma már szinte bármit beszerezhetünk az interneten, legyen szó lakberendezési tárgyakról, szerszámokról, kerti gépekről, esetleg szépségápolási cikkekről. A webáruházak évről évre egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek, és bár már nincs olyan kiugró növekedés a forgalmukban, mint a koronavírus-járvány idején, a piac továbbra is felszálló ágban van. Nem véletlen, hogy egyre több magyar vállalkozás dönt úgy, hogy belevág a webes kereskedésbe, ám egy olyan világban, ahol igazi webshop-óriások tevékenykednek, ez nem könnyű feladat. Ugyanakkor nem is lehetetlen vállalkozás, sőt számos olyan terület van, ahol a „nagyok” nem rúghatnak labdába a hazai vállalkozásokkal szemben. Hogy melyek ezek, és miért érdemes egy magyar cégnek webáruházat nyitni, arról Berencsi Mátéval, a Forweb Online Marketing Ügynökség ügyvezetőjével beszélgettünk podcastsorozatunkban.

Az árukészlettel rendelkező webáruházak vehetik fel a versenyt a külföldi óriásokkal Illusztráció: Shutterstock

A szakember szerint a külföldi webshopok a nemzetközi piacnak is köszönhetően óriási előnyben vannak a magyar cégekkel szemben.

– A nagyobb piac több bevételt is jelent, a logisztikai folyamataik is sokkal fejlettebbek lehetnek, így a termékeket is kedvezőbb áron képesek beszerezni. A nagy tőke miatt a marketingre is többet költhetnek, ami megint csak az előnyükre válik. Mindenki ismeri az Amazont vagy éppen az Emagot. Ez az ismeretség biztonságot ad a vásárlóknak, és sokan ezért rendelnek inkább ezen áruházak kínálatából, nem pedig egy kisebb vállalattól. Azonban nem kell csupán azért tartani egy webshoptól, mert egy kisebb cég áll mögötte. A hazai jogszabályi környezet rengeteget fejlődött az elmúlt években, és számos olyan intézkedés van, ami a vásárlókat védi – hívta fel a figyelmet Berencsi Máté. Arra is kitért, más országokkal összehasonlítva is kiemelkedő a hazai jogszabályok által nyújtott védőháló.



Webáruházak a nagyokkal szemben

– Nem csupán egy nagy cég adhat biztonságot az embereknek. A magyar webáruházaknál az ügyfélszolgálattal is könnyebb dolga van az ügyfélnek, ráadásul a külföldi piaci szereplőknél általában gyorsabban juthatunk a megrendelt termékhez. A „nagyokkal” szemben azon hazai cégek állják meg a helyüket, akik egy területre fókuszálnak, nem pedig számos termékkategória értékesítését tűzik a zászlajukra. Ez a vásárlók szemszögéből további előnyökkel is jár, hiszen ezek a vállalkozások szakértői az általuk kínált árucikkeknek, és ha netán egy vásárlóban kérdések merülnek fel, az ügyfélszolgálaton jó eséllyel szakértő válaszokat kaphat. Bár a vezető külföldi webshopok sokkal többet költhetnek reklámra a hazaiaknál, a magyar vállalkozások kezében is van egy ütőkártya: jobban ismerik a helyi viszonyokat, a nyelvet, ezáltal hatékonyabban képesek megszólítani a magyar vásárlókat – ismertette a magyar webáruházak előnyeit az ügyvezető, akivel az egyik piactorzító webshopról, a kínai Temuról is beszélgettünk.