A Szilvásváradi Lipicai Lovasközpont adott otthont a 17. Nemzeti Vágtának, ahol a Kishuszár Vágta harmadik helyezettje Klicsu Márton lett. A Hortobágy települést képviselő ifjú lovas nyírpazonyi, miként a szintén lovagló testvére, Vince. Édesapjukat, dr. Klicsu Lászlót (és természetesen édesanyjukat is) büszkeséggel tölti el az eddigi szereplésük, melynek csúcspontja eddig a befagyott svájci tó jegén bemutatott produkció volt. De ne vágtassunk ennyire hátra az időben…

Klicsu Vince a Kincsem Parkban otthonosan érzi magát

Fotó: Magánarchívum

A Vágta vonzásában

– Önmagában a Nemzeti Vágta szilvásváradi döntőjébe jutás is varázslatos dolog, azt pedig, hogy az elő- és középdöntőfutamot megnyerve Marci a Kishuszár Vágta fináléjába került, rendkívüli teljesítménynek tartom. A Huszárgyerek kategóriában Vince remekelt: bár a döntőig nem jutott el, ám az előfutamon egy izgalmas és szoros versenyben harmadik helyet ért el – mondta dr. Klicsu László, hozzátéve, hogy a fiúk korántsem elégedettek ezekkel az eredményekkel, ezért már terveket szőnek a következő évre.

– Immár 17 éve több millió ember figyelme irányult a Nemzeti Vágtára, ennek megfelelően az idén is magas színvonalú, precízen irányított rendezvényen versenyezhettek a gyerekek és a felnőttek egyaránt. Az időjárás mostoha körülményeket teremtett ugyan, azonban a határokon átívelő fesztivál hangulata így is töretlen maradt. A hazai lovassport legnagyobb egyéniségei nézték az indulók mozdulatait, a média jóvoltából pedig betekinthetett a nagyközönség több versenyző életébe.

Márton és Vince egyaránt Hortobágy települést képviselték, bár lakóhelyük Nyírpazony. – A gyerekek nagyon sok élményt kaptak egészen pici korukban is a pusztától. A rackanyájak, a szürkemarhagulyák látványa kisgyermekként is lenyűgözte őket, de a kirándulások során a nap fénypontja mindig a Mátai Ménes volt. Rendszeres látogatók a Hortobágyi Lovasnapokon, ahol évek óta Nemzeti Vágta-előfutamot is rendeznek. Miután Hortobágynak még nem volt lovasa az idei Nemzeti Vágtára, szívesen fogadták be a gyermekeinket. Így Vince a Huszárgyerek, míg Márton a Kishuszár kategóriában képviselte a települést. Szinte hihetetlen volt számunkra, hogy a varázslatos helység színeiben szerepelhetnek.