A Váci Mihály Kulturális Központban folytatódik a Lehozzuk önnek a csillagokat elnevezésű programsorozat: október 11-én 19 órától a Szeretőből egy is sok című vígjátékot láthatják az érdeklődők.

A történet tanulsága, hogy még a jóból is megárt a sok, és ha mindenki egyszerre kapná meg, amire vágyik, senki se lenne igazán boldog, de az is bebizonyosodik, hogy nem érdemes járt utat járatlanért elhagyni. A bohózatban egyetlen apró nyelvbotlás teszi tönkre az aprólékosan megtervezett hétvégét, a szép tervek pedig kártyavárként omlanak össze, a félreértések lavinává változnak. Az előadásban Gregor Bernadett, Trokán Anna, Suhajda Dániel, Baronits Gábor, Barabás Kiss Zoltán és Beleznay Endre szerepel.