Szeptemberben nevezték ki a tapasztalt diplomatát, aki eredményes két- és többoldalú diplomáciai kapcsolatokat alakított ki munkavégzésének korábbi helyszínein: Új-Delhiben, Brüsszelben, Londonban, Zágrábban és Bagdadban. Politikai és gazdasági elemzőképessége elismert, melyet multikulturális környezetben tökéletesített. Jogász, szakterülete a nemzetközi és az uniós jog. A dán kormány főképviselője is volt az Európai Unió Bíróságán.

A dán magyar diplomáciai kapcsolat 2020-ban ünnepelte a 100 esztendős évfordulóját. A nagykövetség kereskedelmi osztálya a magyarországi vállalati szektorral és a kereskedelmi lehetőségekkel kapcsolatos sokéves tapasztalata alapján ad tanácsot a dán befektetőknek. Mintegy 70 dán cég van jelen Magyarországon – a legnagyobbak között említendő a LEGO, a JYSK, a Coloplastz vagy a Grundfos. Ezek összesen mintegy 15 ezer embernek adnak munkát hazánkban. A két ország kereskedelmi volumene meghaladja az évi 1 milliárd eurót.



– Még alig két hónapja neveztek ki, és fontosnak tartottam, hogy eljöjjek Nyíregyházára. Üzleti és termelési szempontból is meghatározó jelentőséggel bír ez a város, ahol pozitív impulzusok értek – mondta angolul Christian Thorning, a Dán Királyság rendkívüli és meghatalmazott nagykövete, aki felkereste a LEGO gyárat is. – Az első benyomások mindig sokat számítanak. Kifejezetten jó érzésekkel térek vissza Budapestre. Dr. Kovács Ferenccel hasznos megbeszélést folytattam, úgy látom, hogy itt nem csak terveznek, hanem cselekednek is, és van látszatja a fejlődésnek.

– Úgy érzem, hogy ez jóval több volt egy bemutatkozó látogatásnál. Nyíregyháza legnagyobb foglalkoztatójának számít a LEGO, már csak ezért is tartjuk különösen nagy becsben a dán kapcsolatok ápolását, erősítését. Abban maradtunk Christian Thorninggal, hogy tavasszal újra eljön hozzánk, és újabb tartalommal töltjük meg a most még csak kialakított kapcsolatot – fűzte hozzá dr. Kovács Ferenc.