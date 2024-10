Egészségtudatosabban élni

– A hallgatók a gyógyvízben, a fürdőgyógyászatban rejlő lehetőségeket és annak hasznát testközelből megtapasztalhatják és a munkájuk során a gyógyításon túl a prevencióban is hasznosíthatják majd. Nagyon fontos ebbe az irányába elmozdulni, egy egészségtudatosabb szemléletet és légkört kialakítani, mert könnyebb valamint megelőzni, mint gyógyítani, kezelni. Az új kutatás is ebbe az irányba indul el, amely hangsúlyozza a prevenció jelentőségét és fontosságát. Rámutat arra is, hogy a gyógyvíz, az elérhető kezelésekkel, gyógyászati eljárásokkal már a betegség kialakulását is jelentősen csökkenti, s ha ezt a kutatás során tényekkel is alá tudjuk támasztani, nyert ügyünk van – vélekedett a reumatológus szakember, aki szerint az egészségesebb társadalom úgy érhető el, ha a mai mozgásszegény életmódból ki lehet mozdítani az embereket, ha az egészségükre, annak megőrzésére tudatosan figyelnek és tesznek érte. Ebben a kar és a fürdőgyógyászat hasonlóan gondolkodik, s közösen is tudnak tenni azért, hogy ez a szemlélet egyre többekhez eljusson, megértsék annak jelentőségét, amiben a jelenlegi hallgatóknak végzett szakemberként is fontos szerepe lesz.

Matavovszky Dániel és dr. Tisza Andrea

Fotó: Bozsó Katalin

A sajtótájékoztató után Matavovszky Dániel, a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. vezérigazgatója és dr. habil Móré Marianna felavatták azt a táblát, amely a fürdő épületén büszkén hirdeti az együttműködést.

A vezérigazgató kérdésünkre elmondta, a balneoterápiás kurzuson már voltak hallgatók a fürdőben és várják is a gyógytornász és egészség turizmus szakosokat. – Nagyon örülök, hogy a Debreceni Egyetem hallgatói bekapcsolódnak a munkánkba, mert így a gyakorlatban is láthatják, mit vár el tőlük egy munkahely. Ez pedig lehet akár a nyíregyházi fürdőgyógyászat is, hiszen az nekünk is rangot ad, ha neves egyetemmel működünk együtt, ahogy az is, ha magasan képzett szakemberek fogadják itt a pácienseket – magyarázta a vezérigazgató. A balneoterápia a gyógyvíz gyógyhatásaival és az ehhez kapcsolódó kezelésekkel foglalkozó tudomány, a természetes gyógyvizekben rejlő jótékony, főként kémiai jellegű élettani hatásokat aknázzák ki, a hydroterápia pedig a víz fizikai hatásait állíthatja a gyógyítás szolgálatába, és a megelőzésébe is.