A Príma Primissima-díj 2024. évi jelöltjei között szerepel Budai Lívia mezzoszoprán operaénekes. Kevéssé ismert, hogy pályafutása Nyíregyházáról indult.Gyönyörű életutat járt be, ám nagy hullámvölgyekkel. A Zeneakadémia frissdiplomásaként 1976-ban megnyerte az Erkel Énekverseny áriadöntőjét, külföldi versenyeken is sikereket aratott, az Operaház magánénekeseként azonban rendre elkerülték a rangos, nagy szerepek. Többre vágyott, és 1977-ben engedély nélkül külföldre távozott – akkori szóhasználattal – disszidált. Ezért a magyar nyilvánosságból kizárták, tíz évig haza sem jöhetett.

Amnerisként Verdi: Aida című operájában

Fotó: Magánarchívum



A nemzetközi operavilágba viszont üstökösként érkezett: 1978-ban jelentősebb előzmények nélkül meghívták Londonba, a híres Covent Gardenbe, Verdi Trubadúrjának Azucena szerepére. Kiderült ugyanis, hogy a színlapon szereplő világsztár, Jelena Obrazcova a Királyi Színházban nem tud fellépni. Az előadás Carlo Bergonzi oldalán hatalmas tapsviharral zárult, amely után az operavilág leghíresebb színpadaira kapott meghívásokat, többek között Milánóba, Párizsba, New Yorkba.

Később több mint kétszázötvenszer tapsolhatta meg a közönség Azucena szerepében különböző operaszínpadokon. Pályája másik kiemelkedően sikeres szerepe Verdi Don Carlos című operájának Eboli hercegnője, amelyet német, olasz és francia nyelven énekelt. Teljes repertoárja hetvennél több szerepet tartalmaz. Három földrész kétszáz városában lépett pódiumra, gyakran a legnagyobb operasztárok partnereként, köztük mindhárom híres tenor – Carreras, Domingo, Pavarotti oldalán is.

Szükség van a szerencsére

Budai Líviával régen ismerjük egymást. Egy iskolába jártunk (bár nem egy évfolyamon...), és szüleink lakása is csupán egy háztömbnyire volt Nyíregyházán. Világjáró művészként azonban csak három évtizeddel később találkoztunk: Csajkovszkij híres operájában, a Pikk dámában szerepelt; érdekes, hogy az előadás koreográfusa a szintén nyíregyházi művész, Szakály György volt – ő szervezte találkozásunkat.

Lívia ma is elérzékenyül, amikor felelevenítjük az évtizedekkel korábbi eseményeket: talán az egész jövője, karrierje egy váratlan helyettesítésen, „beugráson” múlt. Akkoriban egy kicsi, bár neves német operaház művésze volt, első évét töltötte az úgynevezett „szabad világban”. De az előadás rendezői látták színpadon, azt is tudták róla, hogy már énekelte a híres szerepet, és a nagy sztároktól eltérően még nem volt zsúfolt a fellépőnaptára. Azt mondta: az életben sokszor van szükség szerencsére, hogy az ember jókor legyen jó helyen. Sok szép élménye van. Énekelt már a Vatikánban a pápa előtt, Tokióban a japán császári család rezidenciáján, Belgiumban a királyi palotában. Ám igazán színpadon érzi magát elemében, akár nagy koncerttermekben két-háromezer fős közönség előtt, akár otthonos, kis operaházakban.