„A jövő a gyermekeké, a felelősség a miénk” – jegyezzük meg ezt a mottót, amely nem pusztán szlogen, hanem egy, a jövőért, a gyermekekért társadalmi felelősségvállalással gondolkodó nagyvállalati cégcsoport alapítványának fő célkitűzése. A Mészáros Csoportról szerintem már nagyon sokan és sokat hallhattunk: a magyar gazdaság egyik legtőkeerősebb és legnagyobb szereplőjeként a nemzetgazdaság számos stratégiai ágazatában jelen lévő, több mint 300 cégben 25 ezer munkavállalót foglalkoztató vállalkozás 2021 végén létrehozta a Pro Filii Alapítványt, ahogyan annak a neve latinul mondja, a gyermekekért.



Testi-lelki-szellemi fejlődés

A Pro Filii Alapítvány célja civil és nonprofit szervezetek, továbbá magánszemélyek támogatása, amelyek/ akik hozzájárulnak a Magyarországon és a határon túli, magyarlakta településeken élők egészségügyi helyzetének, életmódjának, esélyegyenlőségének javításához.

A Pro Filii Alapítvány évente háromszor teszi lehetővé civil szervezetek és magánszemélyek számára közhasznú pályázatok benyújtását.

Tavaly a TEMI Móricz Zsigmond Művelődési és Ifjúsági Ház Alapítványa sikerrel pályázott, s a „Kulturális, tehetséggondozó és művelődési lehetőségek biztosítása kistelepülésen élő hátrányos helyzetű gyerekeknek” című programra támogatást nyertek. Az alapítvány 2,8 millió forintból a Kéki Petőfi Sándor Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskolával közösen valósította meg az iskolaidőn kívüli kulturális, művelődési, felzárkóztató és tehetséggondozó programját.

Kék a Rétközben fekszik, elsősorban hátrányos helyzetű szülők halmozottan hátrányos helyzetű gyermekei járnak iskolába, és sajnos többféle problémával küzdenek. A szülők az anyagi lehetőségeik és sajátos szocializációjuk miatt gyakran ki vannak rekesztve a közművelődési-kulturális lehetőségekből, de az is igaz, hogy ezek iránt eddig nem is igazán érdeklődtek. Éppen ezért különösen fontos volt, hogy ne csak a gyerekeket, hanem – ha lehetséges – a családtagjaikat és a szüleiket is bevonjuk a különféle programokba, s ezzel önfejlesztési, kulturális, közösségi, tehetséggondozó, továbbá felzárkóztató, művelődési, művészeti és sportrendezvényeket biztosítsunk. Ezek mind hozzájárulnak a testi-lelki-szellemi fejlődéshez, a képességeik kibontakoztatásához és nem utolsósorban a társadalmi integrációjukhoz.