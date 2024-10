Ez egy téli napon történt, amikor is megkaptam a vadiúj laptopom - kezdte visszaemlékezését olvasónk. - Ilyen volt az apukámnak is, ezért mindig tőle kértem el a töltőt hozzá. Emlékszem, december volt, és megint csak a töltőért mentem. Olyan éjfél körül lehetett, annyit tudok, hogy anyukám éjszaki műszakos volt a munkahelyén. Bementem a hálószobába. Tudni kell, hogy ott mindig is sötét volt, se lámpa se semmi, akkor is csak a hold világított be. Mondtam apukámnak, hogy szeretném elkérni a laptop töltőjét. Ő felállt, kinyitotta a szekrényt, és kivette belőle a töltőt. Átnyújtotta nekem én pedig már mentem is vissza a szobámba. Másnap anyukám keltett. Odaadtam neki a töltőt és megkértem, hogy vigye vissza apukámnak. Erre azt felelte hogy: "- Apukád már tegnap délután elment munkai körútra, amiről meséltem."

Ekkor lefagytam és átfutott az agyamon, hogy akkor ki volt az, akit én apámnak láttam aznap este?

Neked is van egy jó kísértetsztorid? Küldd el nekünk!