A nyíregyházi drónpilóta ott volt a törökországi földrengés után, hogy a HUNOR kutató-mentő szervezet tagjaként a romok között túlélőket keressenek, ötszáz méter magasból pásztázta az észak-macedónai pusztító erdőtüzet, figyelte a lángok útját, hogy a továbbterjedést megakadályozzák, településeket és életeket mentsenek a magyar tűzoltók. Szeptemberben másodszor vette át a Rendkívüli Helytállásért Érdemjel arany fokozatát, nem sokkal később pedig ott volt I. Belügyi Drón Kupán, ahol egyéniben a legjobb pilótának bizonyult.

Vaskó László vette át a legjobbnak járó kupát

Fotó: Katasztrófavédelem



Igen, ő Vaskó László, aki 21 évesen informatikusként került a katasztrófavédelmi igazgatósághoz, ma pedig az informatikai osztály vezetője. Olyan precíz és fontos tudással rendelkezik, amire nem csak a mindennapokban, hanem a rendhagyó helyzetekben is számítanak.

Drónpilóta – tanulás, képzés

– A katasztrófavédelemnél legfőképp keresési, mentési műveleteknél, kárhelyszíni felderítésekre használjuk a drónokat. Nehezen megközelíthető vagy veszélyes területeken alkalmazzuk. Mindkét drónunk hőkamerával van felszerelve, amely elengedhetetlen része a felderítéseknek – sorolja Vaskó László tűzoltó alezredes mi mindenre jók ezek az eszközök. – Ezek ipari kivitelű drónok, úgy vannak kialakítva, hogy jobban ellenálljanak az időjárási körülményeknek, valamint védettebbek a különböző jelzavarások, interferenciák ellen, mint a kommersz drónok – magyarázza miközben rövid bemutatót is tart a nyíregyházi tűzoltólaktanya udvarán. S míg tíz évvel ezelőtt csak ismerkedtek a drónokkal, rövid idő alatt bebizonyosodott, kiválóan segítik a munkát, így BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF) egy sikeresen lebonyolított beszerzésének köszönhetően ma már minden katasztrófavédelmi igazgatóság rendelkezik egy drónszállító gépjárművel, melyeket felmálháztak két ipari drónnal, valamint olyan technikai berendezésekkel, amelyek lehetővé teszik a terepen is a folyamatos üzemeltetést.

Persze önmagától a gép nem repül, nem készít felvételeket...

Precizitás és figyelem

Fotó: Rutkai-Dér Vivien

– Az idén minden vármegyében kiképeztek 10 szakembert, akik szükség szerint bevethetőek a drónos feladatok végrehajtásban. Nálunk ez a szám 12, mert Mitru István tű. százados kollégámmal már korábban megszereztük a képesítéseket és a szükséges gyakorlatot. Ez jól is jött, hiszen drón mentorként segíteni tudtuk a BM OKF kiképzési feladatait, régiós szinten oktattuk a leendő drón mentorokat és operátorokat – utal arra, milyen hasznos, hogy már 2014-ben megérezte, mekkora lehetőségek rejlenek a drónokban. HUNOR-os kollégájával, Moldován Andrással együtt vették meg az első drónjaikat, majd jött a folyamatos tanulás és gyakorlás. Aztán gyakorlatokra is elvitték az eszközt, aminek az lett a következménye, hogy már drónos feladatokat is meg kellett oldani a csapatoknak. Gyakorlatoztak Dániában, Portugáliában, Szerbiában, 2024-ben pedig itthon meghirdették az I. Belügyi Drón Kupát, ahol a katasztrófavédelem két csapatot indított, de egyéniben is pontozták a teljesítményt.