A szeretet süteményei a kisdiákok tálcáin – ezzel a címmel számoltunk be lapunkban és hírportálunkon arról, hogy általános iskolás gyerekek siettek egy beteg kisfiú segítségére. A Zelk Zoltán Általános, Angol és Német Kéttannyelvű Iskola 5. a osztályos tanulói Morauszky Éva osztályfőnök vezetésével nemrégiben jótékonysági sütivásárt szerveztek, hogy minden egyes forinttal, amit az otthon sütött finomságok eladásával keresnek, Micskó Benjámin gyógykezelését támogathassák. Ügyesek voltak a lányok és a fiúk, hiszen 814.505 forintot gyűjtöttek össze. Szerkesztőségünk minderről örömmel számolt be, és együtt örültünk a diákokkal, amikor a lapunkból ők is viszontláthatták igyekezetük eredményét.