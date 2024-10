Példátlanul példás mutatóval bír a Nyíregyháza Spartacus: az aktuális idényben három egymást követő otthoni mérkőzése is teltházas volt a vadonatúj Városi Stadionban. Vasárnap 13 órától a Zalaegerszeg lesz a vendég. Társadalmi esemény lett újra futballmeccsre járni, ezt Dankó László, a Szpari sajtófőnöke, a Nyíregyházi Televízió szerkesztő-riportere is megerősítette az aréna lelátóján, miközben a ragyogó minőségű szőnyeget, a szép, zöld gyepet szemlélte:

- Nem csak a futballban, hanem a csapatokat érintő médiaérdeklődésben is nagy a különbség az élvonal és a másodosztály között. Minden mérkőzést minimum 12 kamerával élőben közvetítenek, országos csatornák készítenek beharangozókat, számos internetes portál tudósít a találkozókról. Az eddigi hazai meccseinken rendre megtelt a sajtóterasz a Városi Stadionban, ami több mint harminc újságírót, fotóst jelent. Az nagyon jól esik, hogy az idegenbeli mérkőzéseken mindenhol örömmel fogadnak minket, és gratulálnak, hogy ismét az NB I.-ben szerepel a Szpari.

- Szokták mondani, hogy a jót könnyű megszokni. Valóban sokat jelent, hogy egy modern létesítményben dolgozhat mindenki. Látjuk, hogy mekkora a kontraszt a korábbi helyszínekkel, ugyanakkor hálásak vagyunk, hogy befogadtak bennünket az építkezés ideje alatt.

Dankó László nagyon várta a nyitányt, a Fehérvár ellen fehéren-feketén az emlékezetes debütálás volt a cél:

- Az első meccs fantasztikus volt – három év után újra itthon játszani, mégpedig 8 ezer néző előtt. Sok újdonság volt a korábbiakhoz képest. Elég csak a VAR-rendszert említeni. Egy applikáción keresztül kapja meg az információkat az eredményjelző kezelője, akinek ki kell tennie azonnal, ha vizsgálat van. A tévéközvetítések miatt minden másodpercnek súlya van. Nem lehet késni a kezdőrúgással, a mérkőzés utáni interjúknál máris rendelkezésre kell állnia a kiválasztott játékosnak, a vezetőedzőknek. A szövetség marketing kézikönyvében mindent pontosan szabályoztak, még azt is, hogy a nyilatkozófalon melyik matricának hol kell lennie.

Vajon kibújhat a sajtófőnökből a drukker? Lehet elfogult?

- Ahogy elkezdődik a mérkőzés, azért az ember óhatatlanul szurkolóvá válik. A sajtósok között évek óta nagyon jó a kapcsolat, igyekszünk egymásnak segíteni már a találkozót megelőző héten is. Fotók, jegyinformációk, beharangozók küldése, akkreditációk fogadása – van teendő bőven. A kezdés után mindenki a tudósításokkal van elfoglalva, majd az összecsapás után a sajtótájékoztatóra mindenki hozza a saját vezetőedzőjét, lehetőleg minél gyorsabban, hogy az újságíró kollégák is haladhassanak. A meccsek utolsó tíz percét mindig a pálya szélén kell töltenünk, és a pályaszéli riporter munkáját kell segítenünk. Ott, a két kispad között érezhető igazán egy-egy mérkőzés hangulata.

A nézők már hozzászokhattak, hogy nem pusztán csak a fociról szól az egész program, ügyelnek a színvonalas körítésre. A nagy nyilvánosság előtt köszöntötték például a város, a vármegye olimpikonjait, edzőit.

- Tervezünk hasonló programokat. A Fatum Nyíregyháza női röplabdacsapatával például remek a viszony, a lányok jelezték is, hogy ha a sorsolásuk megengedi, szeretnének majd kijönni az egyik találkozóra. Kiváló a kapcsolat a futsalcsapattal is, több Szpari-játékos rendszeresen ott van az A-Studió NB I.-es meccsein, sőt, télen egymás ellen pályára lépett a két együttes a Continental Arénában. Reméljük, ennek is lesz folytatása.

Dankó László életét keresztül-kasul behálózza a sport:

- Édesapám vitt ki először Szpari-mérkőzésre nyolc évesen, és azóta rengeteg élményt adott a klub. Szurkolóként minden hétvégén ott voltam a meccseken, aztán a munkámból adódóan 1996 óta egyetlen hazai derbiről sem hiányoztam. A lányom is meccsnapon született, de még időben, így délután már ott lehettem a stadionban. Sok játékossal és edzővel dolgozhattam együtt, és büszkén mondhatom, hogy mindenkivel jó volt a viszonyunk. Olyan ez, mint egy második család. Ha győzünk, együtt örülünk, ha kikapunk, együtt szomorkodunk. Nyíregyháziként nem tudom elképzelni, hogy az ember másik csapatnak szurkoljon. Jó volna egy sikerélmény a Zalaegerszeg ellen...