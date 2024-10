Tanulás helyett sütizéssel kezdték egyik napjukat a Zelk Zoltán Általános, Angol és Német Kéttannyelvű Iskola 5.a osztályos tanulói. Az iskolatáskák, tornazsákok mellett szokatlan dobozokkal, tálcákkal, csomagokkal felpakolva érkeztek már kora reggel, és izgatottan terítették meg az ebédlő asztalait a csábító finomságokkal. Az osztály jótékonysági sütivásárt hirdetett meg Micskó Benjámin gyógykezelésének támogatására, így tehát árcédulák is kerültek a tálcák elé és a tanulók csillogó szemmel várták a vevőket. Micskó Benjámin egy 4 éves kisfiú, aki Duchenne-féle izomsorvadással küzd. Az állapotromlását megállító, fejlődését támogató, kizárólag külföldön elérhető terápia ára több mint egy milliárd forintba kerül. Szülei versenyt futnak az idővel, alapítványt hoztak létre gyermekük támogatására. Jelenleg 504 millió forintnál tartanak, a fennmaradó összeget februárig kell összegyűjteniük. Nagyon sokan léptek a tettek mezejére szerte az országban, a gyerekeket különösen megérintette ez a szomorú történet – erről árulkodnak Morauszky Éva osztályfőnök szavai.

Jótékony célokat szolgált a vásár

Fotó: Iskola

Nem vesztegették az időt

– Beni történetéről először szeptemberben beszélgettünk osztályfőnöki órán. A kérdéssel egy időben szinte automatikusan fogalmazódott meg a gyerekekben a válasz is: „Hogyan segíthetnénk…? Gyűjtsünk pénzt, rendezzünk jótékonysági sütivásárt!” Nem vesztegettünk túl sok időt a készülődésre, gyorsan és hatékonyan láttunk hozzá a feladatokat megtervezéséhez és végrehajtáshoz, mindenki azonnal tenni akart valamit, amivel segíthet – utalt a tanárnő a nagy lendületre, amivel az osztálya belevágott az akcióba. Elmondta: a gyerekek óriási lelkesedéssel vetették bele magukat a munkába, az előkészületekbe és mozgósították a szüleiket is. Beosztásokat, plakátokat, szórólapokat és „mozgó reklámot” készítettek. Folyamatosan kérdeztek, érdeklődtek és alig várták a kijelölt napot.

Példát mutattak a gyerekek

– A sütivásár reggelén izgalommal, rengeteg finomsággal felpakolva érkezett meg az osztály. Felpezsdült az élet az ebédlőben, és szinte pillanatok alatt elfogyott minden. Az 5.a osztály 814.505 forintot gyűjtött, ezzel az összeggel segítjük Beni gyógykezelését. Hálásak vagyunk mindenkinek, aki bármilyen formában hozzájárult a nap sikeréhez. Köszönjük az 5.a osztályos gyerekek szüleinek a munkáját, ahogy az ügy mellé állták, és köszönjük valamennyi zelkes diák és szüleik támogatását is – tolmácsolta lelkes kis csapata nevében is az elismerést Morauszky Éva osztályfőnök.

Csak egyet érthetünk vele abban: ezek a gyerekek példát mutattak emberségből, összefogásból, segíteni akarásból. Személyes példájukkal igazolták azt, hogy nagy szavak és ideológiák helyett egyszerű empátiával, tevékeny szeretettel és önzetlenséggel jobb hellyé tehetik, tehetjük a világot. A sütivásár végén a gyerekek büszkén adták össze a kis bevételeiket és számolták meg, mekkora összeggel segíthetnek egy bajba jutott kisfiúnak. Az egyik kislány, Adél otthon, elalvás előtt ezzel a gondolattal zárta a napot szüleinek: „Nagyon sok pénz kell még Beninek, de mi megtettük, amit megtehettünk”. Ez komoly és mély üzenet a felnőttek világában is.