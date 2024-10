19 óra: Dolittle, amerikai akciófilm, kalandfilm, vígjáték, Móricz Zsigmond Színház, Szindbád Moziterem

Krúdy Art Mozi, Nyíregyháza

14.20: A sárkányőrző, spanyol-kínai animációs film, fantasztikus kalandfilm

Sötét idők járnak az ősi kínai birodalomra. A sárkányokat, akik valaha barátaik és bölcs szövetségeseik voltak az embereknek, egytől egyig levadászták és vasra verve bebörtönözték. Egy távol eső, hegyvidéki erődítményben egy kis szolgálólány megszökteti az egyedüliként megmaradt sárkányt, és együtt indulnak visszaszerezni a mágikus lény legbecsesebb ajándékát: az utolsó sárkánytojást, amit egy gonosz varázsló orozott el, halhatatlanságot remélve. A császár seregeivel a nyomukban, a kislány és a sárkány szokatlan párosa átszeli egész Kínát és közben sok tanulsággal lesznek gazdagabbak – köszönhetően egyikük ezeréves tapasztalatának és másikuk ifjúságból fakadó tapasztalatlanságának – és megtanulnak bízni egymásban. Minderre szükségük is lesz, ha le akarják győzni a félelmetes mágust és biztosítani a sárkányok jövőjét.

16.10: Exhibition on Screen: John Singer Sargent, a jólét festője, angol dokumentumfilm

John Singer Sargent korának legnagyobb portréfestőjeként ismert. Az elsősorban észak-amerikai, kevésbé francia nagypolgárságról, pénzarisztokráciáról készült, a divat által erősen ihletett, színpadias, mégis hihetetlenül életszerű, az alanyok lelki világát is megragadó, zömmel impresszionista portréi annak köszönhetik különlegességüket, hogy Sargent mai szóval stílustanácsadó is volt: beleszólt, hogy modelljei mit viseltek és hogyan. Az Exhibition on Screen filmje múzeumi kurátorokkal, divatszakemberekkel és stílustanácsadókkal készített interjúkon keresztül vizsgálja, hogy Sargent egyedülálló gyakorlata hogyan hatott a modern képzőművészetre, a kultúrára és a divatra.

A bostoni Museum of Fine Artsban és a londoni Tate Britainben forgatott filmből kiderül, hogy Sargent milyen ábrázolóerővel tudta megjeleníteni alanyai személyiségét, nemi identitását, a köztük lévő hatalmi dinamikát a XIX. század közepétől a XX. század első évtizedéig tartó, a kultúrát és társadalmat erősen újradefiniáló időszakban. Sargent 50 festménye mellett lenyűgöző ruhadarabokat és kiegészítőket láthatunk, amelyeket a portréalanyok viseltek, és amelyek a mostani kiállítás közönségét, egyben a mozinézőket is a művész műtermébe vonzzák. Sargent modelljei gyakran gazdagok, ruháik pedig drágák. Érdemes megfigyelni, mi történik velük, ha átadják magukat egy nagyszerű művésznek! Az identitás kendőzetlen megmutatása ma is ugyanolyan ellentmondásos és vitatott, mint a XX. század fordulóján volt, de Sargent munkái valahogy nem esnek a társadalmi tabuk áldozatává, sőt minden ecsetvonással egy mélységes pszichológiai igazságot ragadnak meg.

17.50: Fekete pont, magyar filmdráma

Ájuldozó gyerekek és végeláthatatlan beszédek az ünnepélyes tanévnyitón. Finomfőzelék és hipós felmosóvíz jellegzetes szaga a menzán. A Berlinből hazaköltözött tízéves Palkó (Paul Mátis) csodálkozva szemléli egy átlagos magyar iskola mindennapjait. Egyedül Juci néni (Mészöly Anna), a pályakezdő tanárnő érti őt meg igazán, aki szintén elszenvedője a házmester-kultúrában megragadt intézményi rendszernek. A helyenként groteszkbe hajló, örkényi hagyományokat továbbvivő Fekete pont számos hazai producer együttműködésében, független alkotásként valósult meg.

20 óra: Emma és Eddie, magyar dokumentum játékfilm

Kíváncsi vagy az OnlyFans és más webcam oldalak kulisszái mögötti valóságra? Kik, miért és mekkora áldozatok árán működtetnek ilyen csatornát, ahol mindig a legjobb formát kell mutatni, mert a pénz, az ismertség, a nézőknek való megfelelés mindent felülír. Most betekinthetsz ebbe a világba és megismerkedhetsz annak két sztárjával, úgy, ahogy eddig még nem voltak láthatók.

Hét év kitartó munka gyümölcseként megszületett Hörcher Gábor doku-játékfilmje, az Emma és Eddie - A képen kívül, amelyben a díjnyertes webkamerás házaspár kamerák előtti álomélete és az azon túli mindennapi valósága elevenedik meg, erős kontrasztot mutatva a két identitásuk közt.