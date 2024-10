Sztárként tekintettek a nyíregyházi Tatár Miklósra, amikor nemrégiben a 37 éves Zsigulijával begördült a dankóbokoriak találkozójára. Többen olyan áhítattal, csodálattal simítgatták az autó karosszériáját, mintha egy gyönyörű hölgg­yel lenne dolguk. Volt, aki meg akarta venni, de Tatá­rék a világért sem válnának meg tőle. A családnak ez a második autója, és tulajdonosa nagyon meg van vele elégedve. Eddig sohasem kellett javítani, mert 37 éve úgy működik, mint egy svájci óra. Kétévenként a műszaki vizsgán hiába nézik akármilyen alaposan, nem találnak rajta semmilyen hibát.

Egy igazi álomautó

Tatár Mikós addig szeretne vele járni, ameddig él, és ameddig az egészsége megengedi. A tulajdonos szerint a közel negyvenéves Zsigulija álomautó. Ő mindig szabályosan, a megengedett sebességgel közlekedik vele, de 120 kilométer per órás tempóval is képes lenne haladni. A városban 8 liter benzint fogyaszt, de Miklós bácsi nem sokallja ezt. Az mondja, ha újra elkezdenék gyártani, jó szívvel és bátran merné ajánlani bárkinek a Zsigulit. Még garanciát is vállalna, persze csak akkor, ha olyan kézbe kerülne, mint az övé, vagyis ha az illető úgy vigyázna rá, mint ő. Az országutakon sokan csodálkozva nézik, hogy ez az autó még képes gurulni!? A benzinkutasok gyakran szeretnék megtankolni, mert ilyen kocsiba régen volt alkalmuk benzint tölteni, s nosztalgiázni akarnak. „Ennél nincs jobb autó” – ez a meggyőződése Tatár Miklós nejének is. Ezért nem cserélték le. A világért se adnák oda másnak még egy Mercedesért se. A járgány a család minden tagjának kedvence, sőt, szíve csücske.

Cselényi György