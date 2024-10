Csak a lakosságon, és az aktivitásukon múlik, hogy október 5-én, szombaton a Kossuth téren mennyien tesznek a saját egészségünkért, amivel egyben támogatják a nyíregyházi Jósa András Tagkórházat is.

Tavaly Mátészalkán, a szűrések közben tornáztatta meg Katus Attila az Egészségvárosba érkezőket

Fotó: Richter

Szűrések: minden pont 500 forintot ér

A Richter Egészségváros programot 2009-ben hívta életre a magyar gyógyszergyártó vállalat, hogy segítse a lakosok egészségmegőrzését, a helyi egészségügyi intézmények prevenciós tevékenységét, valamint anyagi támogatást is adjon számukra a szükséges fejlesztésekhez. A Richter 3,5 millió forintos alaptámogatását a lakosok tovább növelhetik, ugyanis az egészségsétán, előadásokon, hiánypótló szűréseken, tanácsadásokon a részvételükkel, illetve az online közvetítésekre adott aktivitásaikkal adománypontokat gyűjtenek.

Vegyünk egy egyszerű példát, Bálint és felesége, Bea a Búza téri piactól 9 órakor induló sétán is ott lesznek, ami máris 2 x 1500 forintot jelent a kórháznak. Azt már otthon eldöntötték, hogy a koleszterinszűrésen, diabetológia tanácsadáson, inbody testösszetétel és vérnyomásmérésen is mindketten szeretnének részt venni. Ami további 2 x 4 adománypontot, azaz összesen 4000 forintnyi adományt jelent.

Bálint úgy tervezi, ha már ingyenesen igénybe veheti, elmegy a prosztataszűrésre és a kardiológiai tanácsadásra is, Bea pedig a migrén szűrésre, valamint a csontritkulás tanácsadásra szeretne eljutni, azaz újabb 2000 forintot gyűjtenek az adományalaphoz úgy, hogy a saját egészségük lesz a középpontban. S ha még egy-egy előadásra – Szily Nóra, Jaksity Kata várja az érdeklődőket – is beülnek, vagy úgy döntenek, tornáznak Katus Attilával vagy a gyógytornászokkal, táncolnak egyet Molnár Andival, mindért újabb 500-500 forintot érő adománypont a jutalom. Ilyen egyszerű ez, s ők csak egyetlen házaspár.

Jó hír azoknak, akik szeptember 24-én a Krúdy Art Moziba nem tudták megnézni a Richter Gedeon életéről szóló filmet, hogy 14 órától az Agóra sátorban a Nem tűntem el című dokumentum-játékfilmet is vetítik (Rudolf Péter főszereplő most nem lesz itt).