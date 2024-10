A vádlott felmentését kérte

– A meghallgatott tanúk vallomása és a szakértői vélemények nem bizonyították kétséget kizáróan a védencem bűnösségét – jelentette ki K. J. meghatalmazott védője, dr. Juhász Zoltán. – Nem volt alapos a boncjegyzőkönyv, így abból ok-okozati összefüggés nem állapítható meg. A kórházi zárójelentés az elhunyt sérüléseit nem részletezte, az igazságügyi orvosszakértő pedig kijelentette, hogy a sérülései származhattak eleséstől is. Azt az egyik tanú is megerősítette, hogy a nő gyakori vendég volt a kocsmában, ő maga is többször látta, hogy elesik a lépcsőn. Mivel K. J. korábban bántalmazta az asszonyt, a nyomozó hatóságnak még erőtlen próbálkozása sem volt arra, hogy más elkövetőt keressen, kizárólag őt gyanúsították meg a bűncselekmény elkövetésével. Maga az eljárás halált okozó testi sértés ügyében indult, később lett emberölés, majd minősített emberölés a vád – mondta a védő, és azt kérte, bizonyítottság hiányában mentsék fel a férfit.

A nő kérte a távolságtartást

Dr. Bartha Andrea törvényszéki bíró azonban bűnösnek találta K. J.-t, és 18 év fegyházbüntetésre ítélte. – K. J. azt állította, hogy a halála előtti időszakban nem bántotta az élettársát, akit ápolt, gondozott, és akinek azért keletkeztek sérülései, mert többször leesett az ágyról és nekiment a szekrénynek. Ám az ablakos bordatörést kizárólag bántalmaz okozhatta, az igazságügyi orvosszakértő pedig úgy fogalmazott, hogy ha külön-külön vizsgáljuk meg a sérüléseket, kijelenthető, hogy azok keletkezhettek esés következtében, de ha összességében tekintünk ezekre, valószínűsíthető, hogy mind-mind bántalmazás következményei. Ha ugyanis az asszony leesett volna az ágyról, vagy csetlett-botlott volna, a lábán is találtak volna zúzódásokat vagy hámsérüléseket, az ugyanis nem életszerű, hogy valaki úgy esik el, hogy csak a felsőteste sérül. A bántalmazást bizonyítja az is, hogy az asszony erről a kórházban is beszélt, s ő maga kérte a távolságtartás elrendelését.

– Az igazságügyi elmeorvos-szakértők szerint K. J. motivációja a tehetetlenség lehetett. Az élettársa magatehetetlen volt, ez pedig indulatokat gerjesztett benne. Az alkoholizmusa eltorzította a személyiségét, előhozta agresszivitását, gátlástalanságát, de a beszámítási képességében nem korlátozott – fogalmazott dr. Bartha Andrea és a védő azon kérdésére is választ adott, miért nem halált okozó testi sértésben mondta ki bűnösnek a vádlottat.