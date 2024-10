A csengeri közönség a Csak! Fesztiválról és az almafesztiválról is ismerheti a 19 éves Osztolykán Alexet, akinek Akan a művészneve – írtuk fél éve. Most viszont új impulzust kapott: az országos televíziós tehetségkutató műsorban bukkant fel a saját számával.

Akan büszke lehet: Osztolykán Alexet sokan felismerik a televíziós szereplés óta

Forrás: Kákos Dávid

Akan önmagát adja



– Amikor dalt írok, igyekszem összegyűjteni azokat a fájdalmas pontokat, amiket átéltem, vagy épp azokat a boldog pillanatokat, amelyeken egykor elmosolyodtam és boldoggá tett – fejtegette Akan. – A Viktória album előtt is sok dalt írtam, de ezek inkább mások fájdalmáról szóltak, nem az enyémről. Leginkább ösztönösen írok, de mostanában több új impulzus is ért, így különböző hangulatú dallamokkal kísérletezem. Ezek többnyire bulizósabb hangulatot tükröznek. A lágyabb dallamvezetésű dalok, most kissé háttérbe szorultak. Októberben két új dalom fog megjelenni: az egyik pörgősebb, a másik pedig egy különlegesen lassú szám. Nagyon figyelek a szövegeimre, mert szeretném, ha legalább egy-egy sor megragadna valakinek a fantáziájában. Úgy fogalmaznék, hogy az emberek próbálják beleképzelni magukat a sorok mögé. Szeretném, hogy a dalaim hatására az emberek a saját érzéseiket újra átéljék.

– Kitartóan dolgoztam azért, hogy elérjem a céljaimat. De az esik a legjobban, hogy mások büszkék rám. A szüleim nagyon örülnek a sikereimnek, főleg azért, mert részt vettem az X-Faktorban, és az ott nyújtott teljesítményemre is büszkék. Azóta sokan felismernek az utcán vagy a plázákban, és néha közös fotót szeretnének, vagy csak beszélgetni akarnak velem – ez nagyon jól esik. Korábban sosem vettek észre, most pedig a figyelem középpontjában érzem magam. Nagyon hálás vagyok a tanáromnak és kollégiumi csoportvezetőmnek, Ignáczy Zsolt tanár úrnak, aki mindig mellettem áll, és remek ötletekkel segít. Tudom, hogy ő is nagyon büszke rám.

– Eddig két országos énekversenyen vettem részt. Tavaly Szegeden a második helyezést értem el, az idén viszont sikerült megszereznem az első helyet Budapesten. Úgy gondoltam, hogy ha sikerül megnyernem országos versenyeket is, akkor talán nem vallok kudarcot az X-Faktorban sem. Sokan gratuláltak, és nagyon támogató visszajelzéseket kaptam. Személyesen és a közösségi médiában is nagyon gyorsan népszerűvé váltam. Nagyon hálás vagyok mindenkinek, aki biztatott és támogat, hogy haladjak ezen az úton.

Akan, azaz Osztolykán Alex az Északi Agrárszakképzési Centrum Vay Ádám Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 13. b osztályos tanulója, gépésztechnikusi szakirányon, Baktalórántházán.

– A terveim között szerepel, hogy a Debreceni Egyetem könnyűzenei szakán tanuljak tovább.