Három nappal a pesti események után, 1956. október 26-án Nyíregyházán is fellobbant a forradalom lángja. A nap folyamán a tüntetők eltávolították az irodaház tetején lévő nagy méretű vörös csillagot, majd ledöntötték a Kozák lovas szobrát is, azonban este már az első lövések is eldördültek a Damjanich laktanyánál.

A Kozák lovas ledöntött szobra Nyíregyházán

Fotó: levéltári archívum

Kaotikus állapotok mindenhol

S hogy mi is vezetett idáig? Az 1950-es évek elején a hidegháborús légkör Magyarországot az erejét messze meghaladó fegyverkezésre és hadseregfejlesztésre kényszerítette. Az 1951-ben Magyar Néphadseregre átnevezett magyar haderő létszáma 1953-ra már elérte a 210 ezer főt, a tiszti állomány pedig csaknem 30 ezer főt tett ki. Ennek hatására Nyíregyházán is – a Kállói úton álló Damjanich laktanyán kívül – 1952-ben megnyitotta kapuit a Tiszavasvári úton a Vorosilov, valamint a Zrínyi laktanya.

Sztálin 1953-as halálát követően azonban az addig erőltetett hadseregfejlesztés lelassult, alakulatok szűntek meg, és laktanyákat zártak be. 1956-ra a Vorosilov és a Zrínyi laktanya is üresen állt, és csupán a Damjanich laktanyában működött az 52. lövészezred. Ennek az alakulatnak volt a parancsnoka Hubicska Zoltán (1924–1992) őrnagy, aki megakadályozta, hogy fegyvert adjanak ki 1956-ban a tüntetőknek.

Miután 1956. október 26-án Nyíregyházán is voltak megmozdulások, a Damjanich laktanya parancsnoka is visszatért Budapestről. A visszaemlékezéséből kiderül, hogy kaotikus állapotok uralkodtak akkor az országban és a városban:

„Visszajöttem azonnal az alakulatomhoz. Felhívtam telefonon a megye vezetőit, így Varga Sándort, az MDP megyei titkárát, Fekszi Istvánt, a megyei tanács elnökét és Végh György őrnagyot, a belügyi szervek vezetőjét. Elmondtam nekik, mit láttam Budapesten, mire közölték, ők is értesültek a történtekről. Azt mondták, készüljünk fel a legrosszabbra.

Mondtam, hogy nekem csak egy úgynevezett B-alakulatom van, alig 600-700 fővel, ami az itt kiképzendő egyetemistákból, főiskolásokból áll. Ezután összehívtam a tiszti gyűlést, és közöltem velük, mit láttam Pesten, s utasítást adtam arra, hogy a laktanyát senki nem hagyhatja el.”