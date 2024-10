Sokszor okozhat kellemetlenséget, ha elmegy az áram, főleg ha nem is számítunk rá. Ilyenkor sok helyen nincs meleg víz, fűtés, internet, tv sem, de még a hűtő is leolvadhat. Időnként karbantartási munkálatokat végeznek a szolgáltatás minőségének javítása érdekében, így összeszedtük az áramkimaradásokat, hogy ne érjen senkit váratlanul. Az Opus Titász információja szerint tervezett karbantartási munkálatok miatt Nyíregyháza, Kék, Kölcse és Vasmegyer egyes utcáiban is több órás áramkimaradás várható. Mutatjuk a listát, hol és mikor kell áramszünettel számolni hétfőn.

Nyíregyháza

Október 21.,hétfő 8.00-tól 9.00-ig:

Sóstóhegyi út HRSZ:30452/2.

Bakcsó utca HRSZ:3446/2.

Bakcsó utca HRSZ:30446/1.

Sóstóhegyi út HRSZ:30469/7.

Hrsz. HRSZ:30470/14.

Sóstóhegyi út HRSZ:13012/36.

Sóstóhegy 43 – 9017.

Sóstóhegyi út 14 – 46.

Sóstóhegyi út 5 – 57.

Templom utca 1 – 1.

Sóstóhegyi köz 4 – 4.

Sóstóhegyi köz 3 – 3.

Kemecsei út 5 – 5.

Szerkő utca 8 – 10.

Október 21.,hétfő 8.00-tól 16.00-ig:

Lomb utca HRSZ:0996/33.

Lomb utca 14 – 14.

Lomb utca 13 – 15.

Lomb utca 10 – 10.

Lomb utca 11 – 11.

Lomb utca 11 – 13.

Mandabokor II. 16 – 40.

Mandabokor II. 15 – 9007.

Verbunk utca 2 – 2.

Botoló utca 3 – 5.

Kék

Október 21.,hétfő 8.30-tól 15.30-ig:

Kossuth utca 43-1 HRSZ:481.

Alkotmány utca HRSZ:324.

Kinizsi Pál utca 4 – 4.

Kinizsi Pál utca 5 – 15.

Kölcsey Ferenc utca 1 – 1.

Kossuth utca 2 – 56.

Kossuth utca 1 – 39.

Móricz Zsigmond utca 2 – 36.

Móricz Zsigmond utca 1 – 25.

Jókai Mór utca 2 – 18.

Jókai Mór utca 7 – 11.

Alkotmány utca 32 – 34.

Sport utca 4 – 4.

Bartók Béla utca 2 – 24.

Bartók Béla utca 11 – 13.

Kölcse

Október 21.,hétfő 8.00-tól 16.00-ig:

Kölcsey utca HRSZ:088/21.

Vasmegyer

Október 21.,hétfő 8.00-tól 17.00-ig:

Kossuth Lajos utca Kápolna tanya

Tsz Központ 1 – 1.