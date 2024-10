A mesterséges intelligencia számos lehetőséget kínál a vállalkozások számára, amelyek segíthetnek a hatékonyság növelésében és a versenyképesség megőrzésében. Az AI egyik legnagyobb előnye az automatizálás: az ismétlődő, időigényes feladatok elvégzését képes optimalizálni, így több időt és erőforrást fordíthatunk a stratégiai döntésekre.

Adatvezérelt döntéshozatal

- Gondoljunk csak a chatbotok alkalmazására az ügyfélszolgálatban, amelyek nemcsak gyorsabb választ biztosítanak, de jobb ügyfélélményt is nyújtanak. A mesterséges intelligenciával működő elemző eszközök emellett segítenek az adatvezérelt döntéshozatalban. Ezek az eszközök mélyrehatóbb betekintést nyújtanak a piaci trendekbe és az ügyféligényekbe, lehetővé téve, hogy gyorsabb és pontosabb üzleti döntéseket hozzon. Ezenkívül az AI technológiák segítségével személyre szabott ajánlatokat készíthetünk az ügyfelek számára, ami növeli az elégedettséget és javítja az ügyfélkapcsolatok hatékonyságát. Nem utolsósorban, az AI támogatja az innovációt is, hiszen új termékek és szolgáltatások fejlesztéséhez nyújt inspirációt, és lehetőséget kínál arra, hogy vállalkozása élvonalbeli maradjon a piacon. Az AI használata tehát nemcsak a jelenlegi működés optimalizálásában segít, hanem a jövőbeni fejlődési lehetőségek kiaknázásában is - foglalta össze a rendezvényen elhangzottakat portálunknak Párkányiné dr. Csurka Edina, a szervező kamara főtitkára.