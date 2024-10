Honvéd értékek a civil életben

Mindketten egyetértenek abban, hogy olyasmit kaptak a honvédségtől, aminek a civil életben is hasznát veszik, amire a társadalomnak is szüksége lenne. Olyan értékekről van szó, amik sajnos lassacskán eltűnnek a közösségekből. – Az összetartás abszolút ilyen, a mindennapokban túl sokszor történik meg, hogy csak úgy elsétálunk mások mellett, eltűnőben van az empátia. Az alapkiképzés után én is sokat változtam, empatikusabb és segítőkészebb lettem, és úgy vélem, ez nagyon jót tett a jellememnek – emelte ki Ujj Eszter Piroska. – Volt, amikor 40 fokos melegben végeztünk alaki gyakorlatokat, és a társaink közül többen közel kerültek ahhoz, hogy feladják. Ám a csapat egy emberként fogott össze, és így ők sem hátráltak meg. Nagyon mély érzéseket kelt az emberben, amikor látja és átéli mindezt, és úgy vélem, erre az erőre, az összefogás erejére a hétköznapokban is nagy szükség van – világított rá Farkas-Bakó Lili.

A főtörzsőrmester büszke arra, hogy egyenruhát viselhet, ám arra is felhívta a figyelmet, hogy mindez óriási felelősséggel is jár. – Katonaként kell viselkedni, hiszen egy nagy testületet képviselünk, a hazát szolgáljuk. A tartalékos szolgálati formában rengeteg lehetőség van, és mi is várjuk az újabb kihívásokat, amiket a legjobb tudásunk szerint szeretnénk teljesíteni. A tartalékos társaink az elmúlt években a külföldi missziókban is nagyon magas színvonalat képviseltek, ám én nem tervezek ilyeneken részt venni. Van két gyermekem, így inkább belföldön tennék meg mindent a hazámért – tudtuk meg a főtörzsőrmestertől.

Hasonlókról számolt be Ujj Eszter Piroska is, aki minden új feladatnál a maximumot szeretné nyújtani. – Szívesen vállalok feladatokat a hazám szolgálatában, ahogy az is megtiszteltetés, amikor hős elődeink emlékműveinek koszorúzásakor kell alaki feladatokat végrehajtanunk. E szolgálati forma nagy előnye, hogy a civil munkánk mellett is végezhető, ezért ajánlom másoknak is. Úgy vélem, mindenkinek fontos a hazája, és ebben a formában akkor is tehet érte, ha a szakmáját nem szeretné feladni – hívta fel a figyelmet Ujj Eszter Piroska.