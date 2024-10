A hagyományokhoz híven ebben az évben is megemlékezést tartanak a II. világháború utolsó szakaszában Nyíregyházáról elhurcolt postásokról a mostani kollégáik – tájékoztatta szerkesztőségünket Papp László postavezető. A koszorúzással egybekötött megemlékezés 2024. november 4.-én, hétfőn 9 órától lesz az 1-es számú posta előtt a Bethlen Gábor utca 4. szám alatt.

Az idén immár 80 éve annak, hogy a szovjet katonák a „málenkij robot” kifejezésre hivatkozva vagy csak néhány perces igazoltatás ígéretével hurcolták el Nyíregyházáról is a polgári lakosság egy részét szovjetunióbeli kényszermunkára. Az elhurcoltak között voltak 13 évesek és 62 évesek is. Ezekkel a hazugságokkal csapták be az ártatlan civileket, hogy az esetleges tiltakozásoknak, ellenszegüléseknek, valamint a szökési kísérleteknek elejét vegyék. Nyíregyházán 1944. november 2-án, halottak napján kezdték meg az emberek gyűjtését, egyes kutatók szerint a valós indok a hadifogoly létszám kiegészítése volt.