Erős üzenetek

–Hiszek abban, hogy az emberek is tudatosabbak lettek, de az a küldetésünk, hogy ezen tovább javítsunk – tette hozzá. Az elmúlt években számos rövidfilm is készült, melyek sokszor igen sokkolóan mutatják meg a baleseteket, nem eltakarva a sérüléseket és a súlyos következményeket sem. Győrfi Pál szerint ezek sokakat érzékenyen érintenek, de ha csupán néhány számot, statisztikát vetítenek az embereknek, akkor csupán a számok nem érik el a céljukat. Nyugaton is hasonló „receptet” követnek a rendvédelmi szervek és a mentőszolgálatok, és hazánkban is szükség van az erőteljesebb szemléltetésre.

A szemléltetés eszköze a RabócsiRingen található ütköző és boruló szimulátor is, melyet Hoffer Zsolt közlekedésbiztonsági szakember álmodott meg. Mint megtudtuk, a szakember immár három évtizede foglalkozik a közlekedésbiztonsággal, és a berendezés tervezésekor e tapasztalatokat vették alapul a mérnökök.

– Bár a szimulátor élményt ad, arra mutat rá, milyen erőhatások érik a testet, amikor egy balesetnél az autó becsapódik, majd felborul. Az elmúlt négy évben több ezren ültek már benne, és aki átélte mindezt, az nem szeretne a valóságban, a saját autójában felborulni. Bár az egyes kampányokban erőteljesen hangsúlyozzák, mennyire fontos a biztonsági öv használata, ez sokakban még mindig nem tudatosult. Ez a szimulátor viszont megmutatja, milyen pótolhatatlan az öv, hiszen amikor az autó a feje tetején áll, a teljes testsúlyt megtartja. Azt is megtanuljuk, mi a teendő, ha megtörtént a baj, és ki kell jutnunk az autóból. Akkor is megsérülhetünk, ha az ütközést megúsztuk, mivel az üvegszilánkok több helyen is megvághatnak minket. Ezért nagyon fontos elsajátítani, hogyan szálljunk ki tetejére borult járműből – emelte ki Hoffer Zsolt. – A társaságunknak nagyon a közlekedésbiztonság, éppen ezért immár 5 éve tartunk kampányokat a témában –ezt már Marczin Bence, a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ) kommunikációs igazgatója mondta el a jelenlévőknek. Arra is kitért, állami tulajdonú tásaságként a közlekedés biztonságosabbá tétele a NÚSZ küldetése, ráadásul mindez a társadalmi felelősségvállalásuk része is.