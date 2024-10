Mindenki képes lehet megtanulni az újraélesztés megfelelő lépéseit – erre hívja fel a figyelmet minden évben az újraélesztés világnapja. Minden október 16-án ezt teszi a kisvárdai Szent Damján Görögkatolikus Kórház is, ahol szakembereik segítenek elsajátítani az újraélesztés lépéseit. Az érdeklődőknek az idén is lehetőségük nyílt szerda délelőtt kipróbálni, elsajátítani ezt az életmentő folyamatot. Köztudott, hogy hirtelen szívleállás miatt évente Magyarországon több ezer ember hal meg, a tragédia sokukat az utcán, közterületen ér, s amíg a szakszerű segítség megérkezik, a többségük megmenthető lenne. Fontos, hogy merjünk cselekedni, mert az első 3-5 perc a legkritikusabb hirtelen szívhalál esetén. Ilyenkor az esetek döntő többségében csak egy laikusra számíthat a bajbajutott.

A kisvárdai kórház a világnapon túl más fórumokat is megtalál, hogy egyre több embernek hívják fel a figyelmét arra, ezzel a tudással honfitársaik életét menthetik meg.

Minden fórumon oktatják

Tették ezt szeptember végén is Budapesten, ahol a Kattárs, vagyis a Katolikus Társadalmi Napokon is bemutatkoztak. Az eseményt évről évre megrendezik, hogy a szervezők és a résztvevők ízelítőt adjanak a katolikus egyház sokszínűségéből. – Az érdeklődők standunknál nemcsak intézményünkkel ismerkedhettek meg, hanem szakembereink segítségével megtanulhatták például az újraélesztés lépéseit, gyakorolhatták a helyes kézmosás technikáját, és sor kerülhetett állapotfelmérésre, vagyis vércukorszint-, vérnyomás-, véroxigén- és pulzusmérésre is. Fontosnak tartottuk, hogy egyházi kórházként ismét jelen legyünk ezen az össztársadalminak is mondható eseményen, hiszen minden ilyen alkalom számunkra is újabb tapasztalatcserét és tudásmegosztást jelenthet – olvasható az egészségügyi intézmény közösségi oldalán.