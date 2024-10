Az idén is csatlakoznak vármegyei erőművek a nagy sikerű országos rendezvénysorozathoz, az Erőművek Éjszakájához. A programsorozatot október 25-én rendezik meg, és Szabolcs-Szatmár-Beregben három erőműbe is bejuthatnak az érdeklődők. Vezetett bejárásokon ismerhetik meg a Nyíregyházi Hulladékkezelő Központ működését, közelről is megtekinthetik hazánk második legnagyobb vízerőművét, a Tiszalöki Vízerőművet, továbbá a több mint százhúsz éves Nyíregyházi Erőmű is kitárja kapuit a látogatók előtt. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, melyre a www.eromuvekejszakaja.hu/eromuvek/ oldalon van lehetőség.