Fontos szerepet töltött be Tiszalök a Bocskai István által vezetett szabadságharcban. 1604. október 26. és november 7. között ugyanis Tiszalök lett a Bocskai-féle szabadságharc központja, oda érkeztek tárgyalásokra a török szultán és az erdélyi országgyűlés követei, Kassa város küldöttsége, valamint Felső-Magyarország fő urai. Ezen a településen gyülekeztek a katonái is, akik innen indultak harcba Felső-Magyarország várainak bevételére. Ezekre az az eseményekre emlékezik Tiszalök lakossága azon az ünnepi istentiszteleten, amit október 27-én, vasárnap 10 órakor rendeznek meg a város református templomában. Köszöntőt mond dr. Gáll Gabriella polgármester asszony, igét hirdet Lőrinczyné Harászi Andrea református lelkész. Az ünnepség keretében átadják a Bocskai hajdúi díjakat is.